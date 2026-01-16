Estos son los negocios de Sergio Ramos al margen del fútbol: de la yeguada SR4 al sector inmobiliario

Con la oferta de Sergio Ramos para convertirse en el próximo accionista mayoritario del Sevilla Fútbol Club cogiendo forma, muchos aficionados del conjunto hispalense se preguntan si el camero sería un buen líder para un proyecto que necesita una reforma integral. Además de su prolífica carrera como futbolista, en la que ha conseguido una infinidad de títulos con el Real Madrid y la Selección española de fútbol, el zaguero lleva adelante varias empresas en las que ha tenido más o menos fortuna, algunas reconocidas y otras que pueden resultar sorpresivas para quienes las desconozcan.

La primera de estas compañías fue fundada a finales de 2004 mientras aún era una joven promesa en el Sevilla, una empresa con el nombre Sermos 32 S.L. por la que el camero maneja sus propiedades urbanísticas y donde ha conseguido importantes beneficios según diferentes informaciones publicadas a lo largo de los últimos años. Entre los inmuebles que figuran en esta empresa encontramos una vivienda situada en Bormujos de unos 340 metros cuadrados y más de 500 de superficie o el conocido chalet de La Moraleja, adquirido por el propio Ramos tan sólo dos años después de aterrizar en el Real Madrid.

Las imágenes de la despedida de Sergio Ramos del Sevilla / Juan Carlos Vázquez

Dueño de la 'Sergio Ramos Collection' y 'padrino' de la startup Fever

Según informó la revista Forbes en 2019, la yeguada SR4 cerró el ejercicio correspondiente a 2019 con activos de 70 millones de euros y una cifra de negocio superior a los tres millones, siendo una de las bases principales de la fortuna de Sergio Ramos. Nadie puede olvidar al famoso Yucatán de Ramos, corcel campeón del mundo en el año 2018 y por el que el camero consiguió una importante suma de dinero tanto a lo largo de su prolífica carrera como con su venta. La sociedad Albis Inversiones 2008 S.L. es la encargada de gestionar esta yegüería con el camero como administrador único, siendo 2023 un año negro para él debido a las pérdidas generadas que, curiosamente, coincidieron con el regreso del zaguero al Sevilla Fútbol Club.

Para sorpresa de muchos, Ramos y su mujer Pilar Rubio se consideran unos "enamorados" del arte contemporáneo, fundando una colección que fue bautizada en su momento como la 'Sergio Ramos Collection' en la que se pueden encontrar distintas piezas correspondientes a este período artístico. Una de las mayores curiosidades de la fortuna del camero es su padrinazgo a la startup Fever, encargada de buscar planes de ocio cercanos a los usuarios de la aplicación, empresa en la que entró junto a su amigo Alejandro Sanz. A todos estos negocios hay que sumar sus distintos patrocinadores, los ingresos que genere por redes sociales o por la música, ya que no se puede olvidar sus colaboraciones con afamados artistas como Canelita, Los Yakis o Niña Pastori.