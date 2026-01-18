El Betis contesta al Villarreal con un pique en redes sociales: “Submarino neutralizado”

El triunfo del Betis ante el Villarreal en la noche de este pasado sábado no sólo se dio sobre el césped del estadio de La Cartuja, sino que también se vivió un pequeño pique en redes sociales del que el combinado verdiblanco, viendo las respuestas de los aficionados y el resultado final, también terminó saliendo triunfador. Y es que en la mañana del día del partido el combinado amarillo colocaba una imagen en redes sociales emulando la mirilla telescópica de un submarino (se les conoce como el submarino amarillo) apuntando a una isla llena de palmeras (emulando al Betis, el equipo de la Avenida de La Palmera).

A partir de ahí, era el turno de la pelota. Y esta dictó sentencia en favor de los verdiblancos. Tras el partido, el equipo de redes sociales contestaba a este mensaje publicado por el equipo de la costa valenciana con el siguiente montaje: un gorila vestido de verdiblanco (ya que cuando las cosas van bien en Heliópolis se dice que están 'engorilaos') pisoteando a un submarino de color amarillo en la orilla de la playa de esa misma isla llena de palmeras.

Tuvo mucha repercusión en redes sociales

En solo unas horas desde la publicación de este mensaje por parte de los béticos ya suma más de un millón de reproducciones solo en la red social X. Y es que, en este caso, le salió mal el intento al conjunto amarillo. El partido era realmente importante y los puntos se fueron del lado verdiblanco.

"Muy contento. El equipo hizo un partido muy completo. Buscamos siempre la portería contraria. Estuvimos muy seguros defensivamente. Dos goles y tres puntos muy importantes para seguir en esta lucha por Europa. Hicimos un buen partido para retomar el funcionamiento como equipo que veníamos con algunos altibajos", analizaba el Ingeniero en rueda de prensa.

Los aficionados hicieron memes

De hecho, los aficionados verdiblancos no pararon de publicar memes contestando a ese post. Algunos de ellos haciendo referencia al rival, otros a la propia foto e incluso hubo quien le dio vi