Lo Celso despeja los rumores con el Betis: “Es un orgullo”

Uno de los nombres que comenzó sonando con fuerza para una salida del Real Betis Balompié fue Giovani Lo Celso. Y es que Inter de Miami estuvo seduciéndole durante bastante tiempo, pero entre las dudas del futbolista teniendo en cuenta que hay Mundial a final de temporada, y también la necesidad que tiene el combinado de Pellegrini tras la lesión de Isco. La realidad es que nunca le ha llegado al conjunto bético ninguna oferta formal ni oficial por un futbolista que, eso sí, su salida supondría un enorme alivio en el Límite Salarial del conjunto verdiblanco.

"Yo siempre dije que para mí es un orgullo y un privilegio representar a este escudo. Ahora que me tocó cumplir cien partidos y lo vuelvo a repetir. Me siento muy feliz. Soy un agradecido al cariño que me brinda la gente. Y yo lo que te digo, trabajo para ser cada día un poquito mejor y ayudar al equipo. Creo que hoy dimos nuestra mejor versión como equipo contra un rival directo", comentaba el argentino en zona mixta del estadio de La Cartuja tras la victoria ante el submarino amarillo.

Lo Celso se interesa por el Chimy Ávila. / Antonio Pizarro

Un Lo Celso que va creciendo poco a poco

La afición se lo reconoció en el momento en el que fue sustituido. Una ovación abrumadora después de que hiciese uno de los mejores partidos de la temporada. Al respecto señalaba esto: "Uno siempre trabaja para dar lo mejor. A veces salen las cosas, a veces no tanto. Yo siempre digo que trato de dar lo mejor día a día, aportar granitos de arena al equipo. Y hoy, la verdad, es que me voy muy feliz, sobre todo por el triunfo del equipo. Creo que veníamos de una semana complicada. Al final jugamos tres partidos en siete días, de sábado a sábado, y no es fácil. Pero el equipo cómo respondió y, también gracias al empuje de la gente, lo pudimos sacar adelante. Personalmente, me voy muy feliz porque la gente se va feliz".

Y es que el combinado de La Palmera llega a un momento importantísimo de la temporada donde puede dejar amarrado en un complicadísimo mes de enero tanto la clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey (que ya lo tiene y de hecho el lunes conocerá a su rival).

Lo Celso, en un entrenamiento con el Betis. / JUAN CARLOS VAZQUEZ

Ambicioso de cara a los objetivos de la temporada

"Sí, a ver, nosotros siempre apuntamos a lo más alto. Al final es lo que este escudo te lleva. Siempre miras para arriba. Fíjate que no nos podemos relajarnos ni un segundo. Y creo que hoy contra un rival directo achicamos puntos, pero sobre todo por el momento. Creo que el momento, tanto para ellos como para nosotros, es importante. Nosotros veníamos de una racha en LaLiga que nos estaba costando. Entonces, creo que hicimos un partido completo y obviamente que sí, que queda mucha Liga. Al final estamos empezando la segunda vuelta", establecía.