EL PALQUILLO
Las fotos del Betis - Villarreal
Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro

Así hemos contado el partido

El Betis ganó 2-0 al Villarreal con dos tantos de Aitor Ruibal y Pablo Fornals en la segunda parte del partido disputado en La Cartuja, un triunfo de peso con el que recorta a 9 puntos ante un rival directo y que le asienta en los puestos europeos, al seguir sexto y acercarse a solo 3 puntos al quinto, el Espanyol.

Tras una primera mitad que acabó 0-0, con un mayor dominio y empuje local y con ocasiones en ambas áreas, el Betis siguió imponiéndose en la reanudación con un gran partido ante un impotente Villarreal, más apagado y con menos claridad que otras veces, y firmó su victoria con un gol de Ruibal (m.57) y otro de Fornals (m.83) ante un conjunto amarillo que acabó con diez por la expulsión con roja de Santi Comesaña a los 76 minutos.

1/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
2/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
3/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
4/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
5/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
6/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
7/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
8/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
9/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
10/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
11/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
12/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
13/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
14/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
15/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
16/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
17/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
18/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
19/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
20/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
21/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
22/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
23/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
24/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
25/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
26/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
27/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
28/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
29/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
30/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
31/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
32/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
33/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
34/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
35/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
36/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
37/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
38/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
39/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
40/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
41/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
42/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro
43/43 Las fotos del Betis - Villarreal / Antonio Pizarro

