Las fotos del Betis - Villarreal

El Betis ganó 2-0 al Villarreal con dos tantos de Aitor Ruibal y Pablo Fornals en la segunda parte del partido disputado en La Cartuja, un triunfo de peso con el que recorta a 9 puntos ante un rival directo y que le asienta en los puestos europeos, al seguir sexto y acercarse a solo 3 puntos al quinto, el Espanyol.
Tras una primera mitad que acabó 0-0, con un mayor dominio y empuje local y con ocasiones en ambas áreas, el Betis siguió imponiéndose en la reanudación con un gran partido ante un impotente Villarreal, más apagado y con menos claridad que otras veces, y firmó su victoria con un gol de Ruibal (m.57) y otro de Fornals (m.83) ante un conjunto amarillo que acabó con diez por la expulsión con roja de Santi Comesaña a los 76 minutos.
1/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
2/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
3/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
4/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
5/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
6/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
7/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
8/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
9/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
10/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
11/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
12/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
13/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
14/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
15/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
16/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
17/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
18/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
19/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
20/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
21/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
22/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
23/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
24/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
25/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
26/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
27/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
28/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
29/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
30/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
31/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
32/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
33/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
34/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
35/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
36/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
37/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
38/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
39/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
40/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
41/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
42/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro
43/43Las fotos del Betis - Villarreal/Antonio Pizarro