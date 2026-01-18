Convocatoria para Elche con Akor Adams, Ejuke y Suazo y con una nueva baja, Januzaj

Con la presencia de los nigerianos Akor Adams y Ejuke, recién llegados de la Copa de África, el Sevilla viaja a tierras alicantinas para medirse al Elche de Eder Sarabia este lunes en el estadio Martínez Valero (21:00 horas). Matías Almeyda ha faclitado la lista de convocados en la que los jugadores africanos son las principales novedades después de que el Sevilla lograse que adelantaran su regreso tras quedar apeados de la final y tras disputar el sábado el partido por el tercer y cuarto puesto contra Egipto.

A ellos dos se les une como buena noticia la presencia de Gabriel Suazo, quien tras lesionarse en el gemelo en el partido ante el Real Madrid ya esta pasada semana ha entrenado con normalidad. Son aire fresco para Almeyda, que tendrá algunas opciones más en la plantilla en el momento más difícil de la temporada.

Por el contrario, causan baja con respecto al partido ante el Celta Alexis Sánchez, Rubén Vargas -ausencias que se sabían- y Adnan Januzaj, "por unas molestias en el isquiotibial derecho", según desveló el club. El jugador belga queda pendiente de evolución a falta de que se le practique una resonancia, añade. Los tres salieron desde el banquillo en el último partido el pasado lunes y los tres se han caído de la convocatoria. En el caso del chileno, y según desveló el propio Almeyda, con una rotura de fibras, lo que hará que esté, al igual que Vargas, más de un mes fuera de los terrenos de juego. Se unen todos a las ausencias de Azpilicueta, Alfon y Marcao, este último por sanción.

Los 22 expedicionarios a Elche son Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Kike Salas, Nianzou, Cardoso, Castrín, Suazo, Oso, Gudelj, Joan Jordán, Agoumé, Batista Mendy, Sow, Manu Bueno, Ejuke, Miguel Sierra, Peque, Isaac Romero y Akor Adams.