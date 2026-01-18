Almeyda, sobre posibles refuerzos: "No me detengo en pensar cosas que son irreales"

Matías Almeyda no cambia su discurso y habla de mantener la calma cuando su equipo trata por todos los medios de salir de la mala dinámica en la que se encuentra. El regreso de Akor Adams y Chidera Ejuke tras disputar con Nigeria la Copa de África es un alivio. El entrenador confirmó que estarán en el partido ante el Elche, aunque considera dificil que puedan salir como titulares.

“Lo veo realmente medio difícil. Ellos viajaron hoy y habrá que ver cómo vienen, todavía no los vimos. Sí sé que voy a poder contar con ellos durante el partido. Son dos jugadores ofensivos que vamos a tener”, decía el argentino, que cree que ellos van a ayudar a cambiar esa situación: "Estamos esperando la llegada de Ejuke y Akor. Es verdad que no hemos podido concretar goles. Es una racha de muchos partidos, pero bueno, es un punto que estamos trabajando y en el que si bien tratamos de dar tranquilidad, no nos quedamos en eso. Estamos buscando diferentes maneras para hacer goles. Es algo que preocupa, pero trabajamos, siendo claros, viendo, buscando… es un punto que tenemos que mejorar".

El peliagudo asunto del mercado también salió a relucir. El resto de rivales de la zona baja se están reforzando con fichajes y el Sevilla tiene las manos atadas en eso. Almeyda se resigna a contar con lo que tiene: “Repito lo que dije y todos saben; para contratar el club tiene que estar de otra manera, no lo está y entonces para contratar hay que vender. Ésa es la realidad nuestra y no pongo excusas ni desde el prmer día y no las voy a poner hasta el último. Tenemos un grupo al que le damos confianza y que más allá de que necesita tranquilidad y unión tenemos que trabajar para mejorar. No me detengo en pensar cosas que por ahora son irreales”.

La clasificación también preocupa. Perder este lunes en Elche sería acercarse más al descenso. “Son momentos delicados, momentos que se pasan y momentos en los hay que ser conscientes, estar tranquilos, pero a la vez… La tranquilidad no es quedarse, la tranquilidad es estar lúcidos, conscientes y tratar de revertir la situación con trabajo y comunicación. Ese mensaje arrancaríamos de lo negativo. Yo trato de ser optimista y lo que más pieso es que si ganamos nos volvemos a colocar en una zona en el que todos estamos más o menos parecidos. Tratarems evitar esa situación sabiendo queda muchísimo por delante y que un partido no puede definir lo que tebemos por delante. Es una lucha que va a ser hasta el final”

Por último, el preparador bonaerense aseguró que el club aún no ha decidido qué hacer con Gattoni. "Por ahora no se ha tomado niguna decisión", aclaró.