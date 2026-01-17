Akor Adams y Ejuke acaban terceros en la Copa África y enfocan ya al Sevilla

Akor Adams y Chidera Ejuke ya han terminado en la tarde de este sábado su singladura en la Copa África con la selección nigeriana, y además con un sabor dulce después de haber derrotado a Egipto en la tanda de penaltis (0-0 en los 120 minutos largos de partido) para acabar terceros. Ambos jugadores tienen previsto volar desde Casablanca a Sevilla este mismo día para estar a disposición de Matías Almeyda y ser incluidos en la lista de convocados para viajar este domingo a Elche.

La pareja de atacantes retorna sin problemas físicos en principio. Akor, eso sí, disputó el partido completo contra Egipto, además de la media hora de prórroga adicional antes de que marcara el segundo penalti de la tanda. Durante el partido, al ariete le anularon dos goles. Chidera Ejuke, mientras, salió en el minuto 92 y tuvo un tibio protagonismo en el encuentro, para abrochar un torneo muy discreto en su caso.

Es tan precaria la situación del equipo sevillista en su parcela ofensiva –también la defensiva–, que la adición de dos jugadores que en lo que va de temporada han cumplido un papel secundario, como es el caso de Akor Adams y sobre todo de Chidera Ejuke, se acoge en el seno sevillista los brazos abiertos. Isaac Romero sigue enredado consigo mismo, muy lejos de ese nivel tan esperanzador de hace dos temporadas, cuando irrumpió como socio de En-Nesyri; Alexis Sánchez, por su parte, también se está desinflando después de sus buenas actuaciones iniciales y sus goles ante Alavés y Barcelona, y está por ver que se pueda desplazar a Elche después de estar fuera de la actividad del grupo el jueves y el viernes; y otro jugador con calidad y acaso el de más capacidad desequilibrante de la plantilla, Rubén Vargas, estará convaleciente cinco o seis semanas más. El cuadro de bajas en ataque lo completa Alfon, otro jugador que empezó la temporada con buen pie pero que pronto quedó descabalgado por las lesiones.

Como para no recibir como un auténtico maná que Ejuke y Akor Adams se suban esta tarde al avión con destino a Elche.

Akor, además, describe una pujante línea ascendente en su rendimiento en las últimas semanas. Su última actuación como sevillista fue la más destacada, con su tanto y sus dos asistencias en el 4-0 al Oviedo, que ha sido una especie de pequeño oasis en el infernal desierto que está atravesando el Sevilla y que lo está conduciendo a la zona baja de la tabla.

Y el ariete nigeriano también ha cuajado una notable actuación con su selección en la Copa África que hoy acaba en Marruecos con la final entre los anfitriones y la potente Senegal. Los jugadores del Sevilla han sido la cara y la cruz de Nigeria en esta edición de la Copa África, ya que mientras el delantero se ha consagrado como un nuevo ídolo para la afición de las Súper Águilas, el extremo apenas ha contado con minutos en los distintos encuentros del combinado nacional africano. Akor deja el torneo continental con dos goles y dos asistencias, números casi idénticos a los conseguidos con el conjunto hispalense en este primer tramo de temporada.

Desde que Akor se marchó con su selección, el Sevilla no ha sido capaz de hacer un solo gol en sus cuatro partidos oficiales, los tres de Liga ante Real Madrid (2-0), Levante (0-3) y Celta (0-1), y el de la eliminación copera en Vitoria ante el Alavés (1-0).