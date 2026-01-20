Nueva baja confirmada para Matías Almeyda de cara al Sevilla-Athletic

El encuentro frente al Elche CF tuvo un final incluso balsámico para el Sevilla Fútbol Club. Con la vuelta de Akor Adams de la Copa África, el cuadro hispalense pudo rescatar un punto del Martínez Valero gracias a un doblete del ariete nigeriano, que se consagra por el momento como máximo goleador del combinado nervionense con cinco dianas. Sin embargo, no todo han sido noticias positivas en el feudo ilicitano. Matías Almeyda sabe que no podrá contar con uno de sus titulares indiscutibles para el duelo del próximo fin de semana ante el Athletic Club de Bilbao, un jugador que es el sexto más utilizado por el técnico bonaerense en lo que va de temporada.

Batista Mendy vio la quinta amarilla del curso durante el transcurso del encuentro frente al combinado ilicitano, por lo que no podrá estar sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán para un partido trascendental. Después del empate conseguido este lunes, el Sevilla deberá sacar el mejor resultado posible ante un Athletic que no pasa por el mejor momento del año, sumando cuatro partidos consecutivos sin ganar en LaLiga con un balance de tres derrotas y un empate. Dominar el centro del campo se antoja una necesidad, por lo que la ausencia del espigado centrocampista francés supone un grave problema para el planteamiento inicial de Matías Almeyda.

Mendy salta con poderío por encima de Moriba. / Antonio Pizarro

Batista Mendy, pilar y sostén

Desde que llegara al Sevilla Fútbol Club, Batista Mendy se ha erigido como uno de los hombres importantes de Matías Almeyda. El francés suma un total de 1.262 minutos esta temporada repartidos en 17 encuentros, todos de LaLiga menos uno de la Copa del Rey. El 12 de septiembre tuvo lugar el debut del galo como futbolista del combinado nervionense, disputando 90 minutos precisamente en el empate frente al Elche que tuvo lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Desde entonces, el centrocampista únicamente se ha perdido por lesión los choques ante Real Sociedad y CD Toledo, siendo uno de los futbolistas más utilizados por el técnico bonerense durante el transcurso de la temporada.

Estos últimos encuentros han sido claves para la sanción que tendrá lugar el próximo fin de semana frente al Athletic Club, ya que Mendy ha sido amonestado frente a Levante UD y Celta de Vigo, amén de la mencionada cartulina que vio en el Martínez Valero este mismo lunes. Al igual que el equipo, el francés no ha pasado por su mejor momento en el último tramo de 2025. Su fallo en el Gran Derbi no sentó bien en el respetable sevillista, aunque con sus actuaciones ha demostrado que es uno de los futbolistas más válidos del plantel blanquirrojo. Con la segunda vuelta de LaLiga ya empezada, se va acabando el tiempo para que la entidad nervionense ejecute la opción de compra por el futbolista perteneciente al Trabzonspor, quien ha mostrado su interés en permanencer en Sevilla una vez terminada la cesión.