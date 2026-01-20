Desde el gol de Ejuke al Oviedo a los dos de Akor Adams al Elche, una Copa de África entera sin marcar

Empate que sabe a gloria a los sevillistas después de ir dos por debajo en el marcador cuando el partido llegaba al minuto 80, pero los tantos de Akor Adams hicieron justicia para el equipo de Almeyda que estrelló tres balones en los postes, el último previo al 2-1 y tuvo claras ocasiones ante Iñaki Peña

Akor Adams | Ha jugado una Copa África y lleva tres goles casi seguidos del equipo

Akor Adams, oportunista para marcar el 2-1 tras jugada de Suazo y Oso. / Pablo Miranzo (Efe)

El último tanto del Sevilla 2025-26 lo había marcado Ejuke en la goleada al Oviedo y ha tenido que jugarse una Copa de África entera para que otro nigeriano, Akor Adams, volviera y firmara los dos tantos contra el Elche. Entre los dos nigerianos del equipo, que han competido en Marruecos, nadie fue capaz de cantar un gol. Esto le da méritos al nueve, pero también se lo quita al resto de sus compañeros, que han jugado contra Alavés, en la Copa, Real Madrid, Levante y Celta sin anotar y ya iban camino de repetir otra vez a pesar de las múltiples ocasiones claras que tuvieron para batir a los ilicitanos.

Vlachodimos | La mano a Germán Valera es un paradón de muchísimo mérito

Vlachodimos no alcanza el disparo de Germán Valera en el 2-0. / Pablo Miranzo | Efe

Aunque en el disparo a bocajarro de Álvaro Rodríguez en la primera mitad lució unos reflejos de guardameta categoría, para quien estas líneas suscribe tuvo mucho más mérito incluso la mano que le sacó a Germán Valera cuando éste le picó el balón tras quedarse solo. Agilidad, tapar la portería, todo. Impresionante...

Isaac | Esta vez jugó mejor, pero no ve puerta ni de milagro

Isaac dispara a puerta ante el acertado Iñaki Peña. / Pablo Miranzo | Efe

El rendimiento del delantero lebrijano fue bastante superior al que había mostrado en las últimas jornadas y en ello tal vez tenga mucho que ver el hecho de jugar más tranquilo fuera de casa. Le dio un gol claro a Sow, obligó a un paradón a Iñaki Peña y participó mucho más en el juego de los sevillistas.

Suazo | Le dio mucha más profundidad al equipo junto a Oso

Suazo otea el horizonte ante Diaby para poner un centro en la recta final del encuentro. / Pablo Miranzo | Efe

Fue un cambio extraño, porque parecía que Nianzou era sustituido después de haber entrado en el descanso sin que hubiera ningún problema físico para justificarlo. Es cierto que si no era por lesión, podía haber sido Gudelj el elegido, pero el Sevilla mejoró con la sociedad del chileno con Oso por la izquierda.