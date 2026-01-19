Almeyda: "Al punto se le respeta; el año pasado el Sevilla se salvó por un punto"

Matías Almeyda tenía el semblante cambiado en la sala de prensa del estadio Martínez Valero, donde el Sevilla salvaba un punto milagrosamente con dos goles de Akor Adams. El argentino, que siempre se ha caracterizado por mantener la calma y pedir tranquilidad, sobre todo valoraba el tremendo empuje que le da un punto a un equipo que estaba en una mala racha. No obstante, avisó: aún queda que sufrir.

“Del séptimo para abajo está todo muy parejo. Tres puntos te llevan arriba o te tiran hacia abajo. He dicho siempre que esto va a ser hasta el último partido. Por eso hay que estar tranquilos. El punto vale oro. Nosotros somos de los equipos que menos hemos empatado. Con dos tres puntos más estaríamos más arriba. Recuerden que el Sevilla el año pasado permaneció por un punto y al punto se le respeta. Nos da la tranquilidad de mantener la calma, de ver qué es lo que hay que mejorar, que es lo que no funciona y qué es lo que sí”, decía el técnico bonaerense.

Almeyda insistía en que todo está muy igualado en la clasificación y que la llegada de Akor Adams fue y será una gran ayuda. “Esta todo parejo. Akor fue el refuerzo que no tuvimos en otros partidos”, destacaba.

El de Azul insistía en que hay que mantener la calma. “Insisto en que hay que tener tranquilidad. Entramos en esa desesperación de que todo se termina. Y no. Es largo...”.

El técnico también lamentó las ocasiones falladas y agradecía a Akor Adams y Ejuke la celeridad con que regresaron de Marruecos. “El partido pasado también tuvimos muchas ocasiones, pero hay veces que no se da. La tranquilidad nos va a mantener en lo bueno y mejorar lo que no sale. Los muchachos que vienen de la Copa de África son refuerzos para nosotros. Les tengo que agradecer el compromiso, no vieron a su familia y vinieron aquí. Le doy una importancia terrible a no tener vacaciones para estar aquí ayudándonos entre todos”, añadía.

Por último, también se refirió a canteranos que han dado el do de pecho como Oso y Miguel Sierra. “Los que salen son jóvenes que van haciendo su camino y los voy a tener presentes mientras lo demuestren. Me pone feliz por ellos y por el club, eso hay que apoyarlo”,