Así es la nueva colección retro del Sevilla FC: novedades, precios y dónde conseguirlas

El Sevilla Fútbol Club comienza a preparar los actos por su 136 aniversario que se celebrará el próximo domingo 25 de enero, un día después del encuentro liguero frente al Athletic de Bilbao que se disputará en Nervión y que será el primer partido de los hispalenses como local en esta segunda vuelta. Para conmemorar esta efeméride, la entidad nervionense ha anunciado que ampliará "su colección retro de camisetas históricas", reponiendo además "las prendas que mejor acogida han tenido en los últimos años entre la afición sevillista". A través de su página web, el club ha comunicado que ya se encuentran disponibles en la tienda del Ramón Sánchez-Pizjuán y la de la Puerta de Jerez, adeás de poder conseguirse a través de la tienda online.

La única incorporación que el Sevilla ha realizado a esta colección es la segunda camiseta de la temporada 2003/2004, de color carmesí como la bandera de la capital hispalense, con la silueta de Giraldillo en los costados y el símbolo del NO8DO en las mangas. Pese a que este curso es anterior a la primera época dorada del cuadro nervionense, muchos son los aficionados que reclamaban esta réplica por lo que supuso y los míticos jugadores que la defendieron, véase el caso de José Antonio Reyes, Pablo Alfaro o Julio Baptista.

Sudadera de la colección retro del Sevilla FC inspirada en la temporada 1992/1993 / Sevilla FC

Recuperaciones y precios

Tal y como ha comunicado el Sevilla Fútbol Club, se reponen "tres de las prendas mejor acogidas de la colección retro", como son "la camiseta y la sudadera 'oversize' que usó el Sevilla FC que capitaneaba Diego Armando Maradona en la temporada 1992-93", además de la camiseta "de la temporada 1993-94 con la mancha de spray en el hombro derecho y el dorsal en perspectiva con la que Davor Suker brilló en el Ramón Sánchez-Pizjuán". En total, son nueve elásticas y dos sudaderas las que ofrece el cuadro hispalense tanto en su página web como en las tiendas del feudo hispalense y la de Puerta Jerez.

El precio de las camisetas es de 69,90 euros cada una, siendo de 99,90 en el caso de las chaquetas. Se espera que la afición del Sevilla de una buena acogida a la colección, algo que ha ocurrido desde que esta comenzara en 2021, teniendo lugar la última ampliación en marzo del pasado año 2025. El único problema por parte de la hinchada blanquirroja reside en la falta de marca al no contar con los derechos el club, de modo que ninguna de las camisetas llevan los logos de Puma, Joma o Adidas.