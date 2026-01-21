Así llega el PAOK al partido de la Europa League ante el Betis: puntos fuertes y débiles

El Betis se mide este jueves al PAOK de Salónica (Panthessaloníkios Athlitikós Ómilos Konstantinoupolitón, Club Atlético Pan-Tesalónico de Constantinopolitanos), histórico equipo heleno de la ciudad de Tesalónica, que fue fundado en 1926 por ciudadanos de origen griego que habían sido expulsados de Turquía a comienzos de los años 20, procedentes de Constantinopla.

Líder de la Super Liga griega

Es una entidad con mucha historia futbolística que, de la mano del técnico rumano Razvan Lucescu, que dirige al equipo blanquinegro desde julio de 2021, ha ido creciendo temporada tras temporada, tanto en el campeonato liguero de Grecia como en Europa.

Imagen panorámica de un ecuentro del PAOK de la presente temporada en el Toumba Stadium. / ACHILLEAS CHIRAS / EFE

Tanto es así que, en estos momentos, el PAOK es primero en la Super League 1 con 41 puntos, empatado con el AEK, mientras que el Olympiacos ocupa la tercera posición con 39 puntos y un partido por jugar. Esto refleja el buen nivel de un equipo que tiene un valor de plantilla de 101,08 millones de euros y que combina jugadores jóvenes con proyección y otros más veteranos que están dando un magnífico rendimiento.

JUGADORES DESTACADOS

Entre sus jugadores más destacados se encuentran el delantero centro Georgios Giakoumakis, quien junto al pivote Magomed Ozdoev suma 7 goles en liga; el veterano extremo brasileño Taison, con pasado en el Shakhtar Donetsk, que suma 5 goles y 6 asistencias; el extremo diestro Andrija Zivkovic, con 8 asistencias; y, por supuesto, el joven medio centro ofensivo Giannis Konstantelias (6 goles en liga), con un valor de mercado de 20 millones de euros, que se perdió por lesión el último partido de su equipo, en el triunfo ante el OFI de Creta por 3-0.

ESTILO DE JUEGO

El PAOK de Salónica se presenta como un equipo con una identidad de juego muy definida, basada en la intensidad, la verticalidad y una clara apuesta por el fútbol ofensivo. Bajo la dirección de Razvan Lucescu, el conjunto griego ha construido un modelo reconocible, pensado para dominar en el contexto doméstico y competir con ambición en Europa.

Razvan Lucescu, técnico del PAOK. / ACHILLEAS CHIRAS / EFE

En el apartado táctico, el PAOK parte de un 4-2-3-1 como dibujo base, que le permite equilibrar presencia ofensiva y orden estructural. No obstante, esta disposición es flexible y puede transformarse en un 4-3-3 o en un 4-4-2, según las fases del partido y el rival. La línea defensiva se sitúa generalmente en una posición adelantada, mientras que el doble pivote asume una función clave en la salida de balón y en la protección del eje central.

PUNTOS FUERTES

El modelo de juego del PAOK presenta varios puntos fuertes que definen su identidad como equipo. Mantiene una identidad definida basada en la presión alta y la verticalidad, lo que le permite dominar los partidos y marcar el ritmo del juego. Además, aprovecha la velocidad en las transiciones, atacando rápidamente tras la recuperación del balón y explotando los espacios a la espalda de la defensa rival. Los extremos y laterales proyectados contribuyen a ampliar el campo, crear superioridad en banda y ofrecer opciones constantes de centro y desborde. De hecho, en la liga, suma 37 goles a favor y 12 en contra, un equilibrio que le está permitiendo luchar por el campeonato.

PUNTOS DÉBILES

Sin embargo, también existen puntos débiles que limitan la eficacia del modelo de juego del PAOK. La principal debilidad es que tiene cierta fragilidad defensiva, especialmente en las transiciones y cuando el rival supera la primera línea de presión, lo que deja a la defensa expuesta ante contragolpes rápidos. Además, el equipo presenta dificultades en la gestión de partidos de control, mostrando problemas para mantener ventajas o para manejar encuentros en los que el rival impone un ritmo más pausado.

Taison, en un encuentro de la Europa League remata a puerta. / ACHILLEAS CHIRAS / EFE

Esta cierta irregularidad se refleja especialmente en Europa, donde alterna partidos muy sólidos con otros en los que concede demasiadas oportunidades. Actualmente, es decimoctavo en la clasificación de la Europa League con 9 puntos, logrando dos victorias (3-4 ante Lille y 4-0 ante Young Boys), tres empates (0-0 ante Maccabi Tel Aviv, 1-1 ante Brann y 3-3 ante Ludogorets) y una derrota (3-1 frente al Celta).

Así se presenta el PAOK a un partido que contará con una gran entrada en el famoso Toumba Stadium (Estadio Tumba), respaldado por la fiel y muy apasionada afición blanquinegra.