Un Betis sin una fisura le desinfla el pecho al Atleti (0-1)

Con el histórico 0-5 del pasado jueves aún escociendo en la piel de la afición verdiblanca, el Real Betis Balompié vino a aplicarle a su gente el bálsamo más oportuno y eficaz, que le devuelve el golpe a su verdugo copero, un Atlético de Madrid al que le desinfló el pecho henchido con que compareció en el Metropolitano. Los verdiblancos aguantaron los primeros diez minutos de efervescente ataque rojiblanco, con Lookman amenazando con repetir su exhibición de La Cartuja, y poco a poco fueron sacando la cabeza hasta acabar enseñoreándose del partido con un perfecto balance defensivo que hizo bueno, fantástico, el golazo de Antony a los 28 minutos. Tres puntazos lenitivos que consolidan a los béticos en la quinta plaza y que, por qué no, relanzan sus opciones de Champions. Queda mucho trecho de Liga, tanto como quince jornadas, y la primera victoria de Pellegrini ante Simeone en Madrid supone una mayúscula inyección de moral para los heliopolitanos apenas tres días después del palo más duro bajo el mando del chileno.

Hasta cinco cambios realizó Pellegrini en su equipo inicial con respecto a la negrísima noche copera tres días antes: Álvaro Valles por Adrián, Natan por Bartra, Ricardo Rodríguez por Valentín Gómez, Bakambu por el Chimy Ávila y, la más noticiosa, el recién llegado Fidalgo por Deossa.

Y el centrocampista asturiano procedente de México, tras su testimonial puesta en escena en los cuartos de final coperos, sí que disfrutó de un partido vivo, y bien vivo, para ir aireando sus cualidades y defectos. Se ubicó junto a Marc Roca en la zona ancha para conservar más la pelota en la salida de lo que suele Deossa. Fidalgo respondió. Su oficio ayudó a llevar el agua al molino bético después de los diez minutos iniciales de empuje rojiblanco. No es que ofreciera destellos de un fútbol majestuoso, pero al menos aseguró el balón y se aplicó mucho en el plano defensivo, como en una ayuda a Ricardo Rodríguez ante la amenaza de Griezmann pasada ya la hora de juego.

Diego Simeone también rotó lo suyo, como Pellegrini. En su caso, movido por esa ida de semifinales de Copa en la que el jueves próximo saltará el Barcelona al prado del Metropolitano. Lesionado Pablo Barrios, en el banquillo se sentaron Álex Baena y Griezmann. Ambos salieron al rescate en la segunda parte, pero por entonces tenían enfrente un pistacho cerrado, nada que ver con el equipo abierto como un libro del pasado jueves.

El previsible empuje ofensivo del Atleti apenas duró diez minutos. Estaba demasiado fresco el 0-5 y el Betis se pertrechó atrás para aguantar el chaparrón. Giménez amenazó en un córner, Lookman tiró demasiado cruzado a los nueve minutos. Pero el equipo esta vez vestido de azul cielo despejó su horizonte en cuanto pudo salir con la pelota. Fornals sirvió una pelota a Bakambu, que se plantó ante Oblak, al que probó con un tiro más duro que colocado (12’). Y tres minutos después, un error de Rodrigo Mendoza en la zona ancha acabó con otro lanzamiento de Bakambu ante Oblak. No llegó el gol en esos dos acercamientos, pero ya empezaron a meter en dudas al Atlético. Con Almada, Mendoza y un deprimido Julián Álvarez por Álex Baena, Pablo Barrios y Griezmann en relación a la disertación copera quedó claro que no iba a ser lo mismo el equipo de Simeone.

Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético / Kiko Huesca | Efe

Y por supuesto, el Betis tampoco iba a ser el mismo del jueves. Aprendió la lección al dedillo. Cerró líneas, no fue a presionar, Antony incluso se incrustó atrás, casi como un quinto defensor, para echar una mano a Aitor Ruibal y que Lookman no lo tuviera esta vez tan fácil.

Y poco a poco, la tela de araña de los béticos fue cada vez más tupida y pegajosa, al tiempo que Antony y Abde no desaprovechaban la ocasión para tirar para arriba, desahogar y probar suerte. En un ataque elaborado, cuando el Betis ya le discutía la pelota a su enemigo, Abde salió de la banda, maniobró por la frontal del área y cedió a su derecha a Antony. El brasileño armó la pierna, Oblak esperaba esa rosca cruzada tan habitual en el brasileño y dio un paso a su derecha que resultó clave para que llegara tarde al balón, que buscó el palo izquierdo esta vez. Golazo que armó de razones el plan bético.

Simeone vio que iba a costar lo suyo y no esperó: Sorloth y Baena por Julián y Almada en el descanso -más Le Normand por Ruggeri-. Al poco, Griezmann por Mendoza. Sorloth cabeceó al larguero en un córner. Baena amenazó con una de las suyas, pero se le cruzó un imperial Llorente, que estuvo perfecto. Incluso su autogol de cabeza en el minuto 74 fue anecdótico, pues Griezmann, que buscó ese remate, estaba ligeramente adelantado en el centro de Giuliano.

Por entonces, el Atleti era ya pura impotencia y el Betis se blindaba en el tramo final con Deossa en punta, Altimira por Fornals, incluso Bartra en la medular. Riquelme tuvo la sentencia muy al final, pero no hizo falta. Detrás había plantado sus reales una roca sin una fisura que se hizo perdonar muy pronto el trascendente borrón copero. Lo hizo hundiéndole el pecho henchido al Atlético.