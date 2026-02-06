Lo Celso, descartado por Pellegrini para Europa: lo que dice esta decisión

El Real Betis Balompié tenía hasta la tarde de este pasado jueves para decidir quién era el futbolista que causaba baja en la lista A de la UEFA Europa League para dejar paso al nuevo fichaje de la entidad, Álvaro Fidalgo. Hubo una reunión en las últimas horas del miércoles para elegirlo entre Pellegrini y Manu Fajardo, y tras la eliminación copera ante el Atlético de Madrid, ya se ha comunicado en las redes sociales oficiales del combinado de La Palmera.

El elegido ha sido Giovani Lo Celso. Una decisión normal y esperada hasta cierto punto, puesto que lo previsto es que hasta principios del mes de abril el futbolista argentino no esté disponible para el técnico chileno, representando así la baja médica más larga en estos momentos de la enfermería. Además, Fidalgo es un jugador que llegó por la lesión del rosarino, por lo que la decisión adoptada es la más lógica posible.

Aspectos positivos de esta elección

Por un lado, el desprenderte de Giovani Lo Celso para todo lo que resta de competición, pudiendo hablar incluso de altas rondas si la fortuna y el juego les sonríe, deja claro que no hay demasiado optimismo con su tiempo de baja.

Pero también deja claro dos aspectos relevantes: los otros lesionados de larga duración, Isco y Amrabat, estarán recuperados si todo va bien antes de esa fecha, puesto que si no fuese así, alguno hubiese sido elegido antes que el argentino. Al marroquí se le espera entre la primera y la segunda semana de marzo. Al malagueño, quizá, unos días mas tarde, aunque todo va a depender de como avancen las recuperaciones.