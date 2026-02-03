Parte médico de Lo Celso: qué lesión tiene y cuántos partidos se pierde con el Betis

El Real Betis Balompié ha dado a conocer en la mañana de este martes el parte médico de Giovani Lo Celso tras lesionarse muscularmente después de estar tan solo cinco minutos sobre el césped del estadio del PAOK de Salónica en el choque europeo. Así lo ha comunicado el conjunto verdiblanco en su web oficial y sus redes sociales: "El jugador argentino presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso".

Eso, traducido en tiempo aproximado de baja, es una lesión que podría suponer una baja de unas seis semanas, aunque en futbolistas de élite estos tiempos podrían ampliarse incluso hasta las ocho semanas debido a que es en una zona que tiene mucho protagonismo en los sprints y en los golpeos de balón, y también porque tiene afección en el tendón, que es una zona que suele recuperarse más lentamente como se ha podido ver en otros casos.

Lo Celso sonríe en el partido entre el Betis y el Villarreal / EP

¿Qué partidos se pierde con el Betis?

El argentino será baja en una etapa crucial con el conjunto verdiblanco. Si su ausencia se prolonga hasta las seis u ocho semanas, estos son los enfrentamientos en los que podría estar ausente:

LaLiga : Atletico de Madrid, Mallorca, Rayo Vallecano, Sevilla, Getafe.

: Atletico de Madrid, Mallorca, Rayo Vallecano, Sevilla, Getafe. Copa del Rey : Atlético de Madrid, y posibles semifinales si pasa.

: Atlético de Madrid, y posibles semifinales si pasa. UEFA Europa League: parece difícil que juegue la ida de octavos de final y llegaría justo para la vuelta.

En total podrían ser en torno a nueve partidos sin el rosarino. Eso sí, en este tipo de lesiones nunca se puede dar un diagnóstico concreto y todo dependerá de cómo evolucione el futbolista. Podría reaparecer antes, o no hacerlo.