Lesiones de Ruibal y Lo Celso ante el PAOK: se pierden al menos dos partidos con el Betis

Mal partido el del Real Betis Balompié en Grecia ante el PAOK que terminó, además de con un mal resultado, con dos lesiones muy importantes en clave verdiblanca. Una de Aitor Ruibal, que sufrió molestias en el aductor y tuvo que ser sustituido por Abde. Además, mas tarde entró Lo Celso por Fornals y duró un minuto sano en el terreno de juego. Sintió una molestias musculares que le han provocado una lesión muscular, confirmado por Manuel Pellegrini en rueda de prensa.

"La entrada de Gio era importante, pero duró un minuto por una lesión muscular, al igual que Aitor. Es muy difícil tener un diagnostico ahora, pero son lesiones musculares y no van a estar en el partido del fin de semana, ni para el próximo tampoco. Hasta que no tengamos parte médico no podremos saber más con más exactitud", comentaba Pellegrini tras la conclusión del partido.

Aitor Ruibal celebra su gol al Villarreal. / Antonio Pizarro

Aitor Ruibal y Lo Celso no estarán, al menos, ante el Alavés y PAOK

Serán dos bajas importantísimas para el entrenador chileno. En las próximas horas, cuando la entidad heliopolitana aterrice en Sevilla, se le harán a ambos jugadores las pertinentes pruebas médicas que determinen exactamente el grado de daño muscular que tienen ambos.

En principio, se perderán los dos el partido ante el Deportivo Alavés de este domingo a las 21:00 horas en Mendizorroza, y el choque definitivo de la UEFA Europa League ante el Feyenoord del próximo jueves en el Estadio de La Cartuja.