FÚTBOL
PAOK-Betis, en directo: los verdiblancos a certificar la clasificación en UEFA

PAOK-Betis, en directo el partido de la Europa League | El gol del PAOK y se lesiona Lo Celso (1-0)

Encuentro de la penúltima jornada de la Fase Liga de la Europa League, en directo

La previa del PAOK-Betis

Una imagen del partido PAOK-Betis de la Europa League en Salónica
Una imagen del partido PAOK-Betis de la Europa League en Salónica / EFE

El Betis se mide al PAOK en el Toumba Stadium en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Europa League. Una cita que los verdiblancos confían en sacar adelante para sumar tres puntos que le pueden dar prácticamente el pase a los octavos de final sin tener que disputar el play off.

En frente tienen los verdiblancos a un PAOK que se siente muy cómodo en su estadio y que busca tres puntos para seguir avanzando en la competición. Arbitra el italiano Simone Sozza, con Daniele Chiffi en el VAR.

También te puede interesar

Lo último

stats