PAOK-Betis, en directo el partido de la Europa League | El gol del PAOK y se lesiona Lo Celso (1-0)

El Betis se mide al PAOK en el Toumba Stadium en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Europa League. Una cita que los verdiblancos confían en sacar adelante para sumar tres puntos que le pueden dar prácticamente el pase a los octavos de final sin tener que disputar el play off.

En frente tienen los verdiblancos a un PAOK que se siente muy cómodo en su estadio y que busca tres puntos para seguir avanzando en la competición. Arbitra el italiano Simone Sozza, con Daniele Chiffi en el VAR.