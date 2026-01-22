El Betis, ante una 'trampa' en el Toumba

Haría bien el Betis en encarar el partido de esta noche en Salónica ante el PAOK con los ojos bien abiertos, pues esta cita en la histórica ciudad helena es de esas denominadas trampa en el argot futbolístico.

Primero, porque los verdiblancos tendrán delante al líder de la Super Liga griega, segundo porque el rival se juega gran parte de sus opciones de acabar entre los equipos que disputarán el play off para seguir vivo en la competición y tercero porque se encontrará un ambiente caliente en el siempre mítico Toumba Stadium (Estadio Tumba) ante la fiel y fervorosa afición blanquinegra.

Pellegrini ya ha avisado de la necesidad de que, pese a las ausencias, los de Heliópolis mantengan el alto nivel competitivo que viene mostrando en la Europa League, y que se vio ante el Villarreal, para conseguir una victoria con la que prácticamente certificar matemáticamente la clasificación para octavos de final, pues sumar un punto sería un paso más pero posiblemente les haría falta un resultado positivo ante el Feyenoord, en la última jornada de esta Fase Liga, para certificar esa primera meta en el torneo de lograr el pase de ronda directo.

Los verdiblancos han de mantener un alto grado de intensidad desde el inicio, de lo contrario empezarán a sufrir

De cara a este compromiso, Manuel Pellegrini tiene ocho ausencias. Bakambu es baja por sanción; Antony se quedó en Sevilla recuperándose de unas molestias en el pubis; Riquelme se recupera de unos problemas de aductor; y Junior, Bellerín, Isco, el Cucho y Amrabat están en la enfermería. Por este motivo, el técnico chileno está obligado a realizar numerosos cambios dentro de su política de rotaciones, siendo, posiblemente, la primera en la portería, pues Pau López podría jugar de inicio después de un tiempo considerable sin hacerlo. A partir de ahí, la defensa estaría formada por Ángel Ortiz, Llorente, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez, que regresa tras cumplir contra el Dinamo de Zagreb su partido de castigo; con Altimira y Deossa, quien ya se ha recuperado de su amigdalitis; en el doble pivote. Ruibal, Fornals y Lo Celso estarían en la línea de la mediaputa y el Chimy Ávila sería la referencia en ataque, sin descartar la opción de que Abde pueda salir de inicio, pues ha regresado de la Copa de África con muchas ganas de vovler a jugar con su equipo.

Alineaciones probables del PAOK-Betis. / Departamento de Infografía

El Betis no lo tendrá fácil ante el equipo que entrena el rumano Razvan Lucescu, que busca seguir progresando en la competición. El PAOK es en estos momentos decimoctavo en la clasificación con nueve puntos (dos victorias, tres empates y una derrota), con sólo dos de ventaja sobre la zona en la que quedaría eliminado, aunque también con opciones matemáticas aún de estar en el grupo de los ocho primeros. Por ello, los blanquinegros saldrán muy intensos y enchufados, con el acicate también de llegar a esta cita europea después de alcanzar el liderato en el campeonato liguero heleno tras el triunfo en la última jornada ante el OFI de Creta (3-0).

Un triunfo bético en Salónica certificaría el pase a octavos de final evitando el tener que jugar la ronda de 'play off'

Además, el PAOK se caracteriza por desplegar un fútbol valiente, ofensivo, con un claro 4-2-3-1 en el que destacan futbolistas como el delantero Georgios Giakoumakis o el extremo brasileño Taison, sin olvidar al joven medio centro ofensivo Giannis Konstantelias (con un valor de mercado de 20 millones de euros a sus 22 años), aunque éste arrastra problemas físicos y lo normal es que aguarde su oportunidad en el banquillo.

Y todo, dentro de una atmósfera de alto voltaje por la pasional hinchada del PAOK, por lo que el Betis tendrá que mostrar un alto grado de intensidad y compromiso para salir airoso de este encuentro. Una trampa en el Toumba.