Dos buenas noticias y una gran duda en el Betis; el Atletico acecha

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este martes su segunda sesión de entrenamiento de la semana para preparar el choque del próximo jueves ante el Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. Ha sido un entrenamiento en el que las miradas estaban puestas en dos frentes: los futbolistas que no salieron de la entidad y que enquistaron el final de mercado bético y por otro lado los lesionados que podrían volver a los terrenos de juego tras algunas semanas de baja.

La noticia en clave enfermería esta clara: por un lado hay dos buenas nuevas con los regresos de Rodrigo Riquelme y Junior Firpo, que le dan aire fresco a una banda izquierda del conjunto heliopolitano. El desgaste se notó demasiado en el choque del pasado domingo ante el Valencia y junto al regreso de Natan tras la sanción en liga y la incorporación de Álvaro Fidalgo, Pellegrini tendrá más mimbres.

El Cucho Hernández se deja ver en la ciudad deportiva / Manu Colchón

Cucho Hernández, la gran duda

El colombiano se esperaba recuperado para el choque ante el combinado del Cholo Simeone este jueves. Lleva ya varios días entrenando sobre el césped en solitario, tocando balón, pero sin poder volver a entrenar con el resto de sus compañeros, un requisito siempre clave para Manuel Pellegrini que espera poder contar con él en el entrenamiento previo al partido.

Eso sí, la prudencia en este caso debe ser clínica. El conjunto verdiblanco lo está pasando realmente mal sin su delantero titular, y forzarlo antes de tiempo, aunque sea para jugar unos pocos minutos en la competición del K.O., podría provocar una recaída y que se pierda aún más partidos.

Lo Celso, Isco, Amrabat y Bellerín son las grandes bajas para la eliminatoria que están aseguradas, y en el caso de Antony, no ha entrenado con el grupo pero sí lo ha hecho en el gimnasio.

Pellegrini, en un momento del partido ante el Valencia. / Antonio Pizarro

Pellegrini esperaba a su delantero

"Es díficl saber exactamente para cuándo va a estar. No es una lesión muy profunda. Está en periodo de recuperación. Ojalá esté la para la Copa y lo tengamos de vuelta", comentaba el chileno en rueda de prensa.

Chimy Ávila está superando las expectativas con algunos goles importantes y Cédric Bakambu, ahora que se ha terminado el mercado de fichajes, se espera que vuelva a reconectar con la plantilla, el juego y su faceta goleadora, que realmente hace falta en Heliópolis.