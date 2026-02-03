Álvaro Fidalgo: "Me muero de ganas por jugar el jueves con el Betis"

Álvaro Fidalgo ya luce de verdiblanco. El único fichaje del Betis en este mercado invernal fue presentado de la mano Ángel Haro y Manu Fajardo, presidente y director deportivo heliopolitanos, respectivamente, que acompañaron al futbolista, que firma hasta 2030, en su puesta de largo.

Un asturiano que se convirtió en mexicano, tras cuatro campañas en el América, y que quiere ser sevillano en su regreso a España cinco años después.

"Llegó con muchas ganas de empezar ya. Ha sido mucho tiempo en México, me traigo muchas cosas buenas pero era la hora de volver a casa. Estaba demasiado feliz y triste. Cuando te vas y la gente te muestra su cariño eso no tiene precio", dijo el protagonista, que sabe bien lo que es el Betis: "No es lo que me han contado, es lo que he visto. Desde pequeño mi pasión es el fútbol. El Betis mete a más de 50.000 personas cada dia en su estadio. Es brutal y eso habla por sí solo. La bienvenida que me dio el grupo habla muy bien del vestuario", dijo el ovetense, emocionado viendo el vídeo que el club siempre pone a cada fichaje en su presentación de "personas importantes" en su vida, ya que se definió como "una persona muy familiar". "Todos saben lo que he luchado por este sueño. Se me pone la piel de gallina", indicó.

"Ya desde hacía un tiempo había tomado la decisión de volver a Europa. Fajardo no necesitó mucho para convencerme. Era un sí de manual. Es un sitio inmejorable con el que firmar y ahora tendré que responder a toda esa confianza", indicó el ovetense, dispuesto ya a ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini: "Vengo entrenando y jugando sin ningún problema. He estado en el 98% de los partidos. Ya he entrenado ya con el grupo y me muero de ganas por jugar. El jueves estaré disponible", aseguró.

Posición

"He jugado de 5, de 8, detrás del delantero, extremo izquierdo... Siempre quiero tener la pelota y ser una solución para los compañeros. Quiero ser una ayuda constante para el equipo".

Opciones

"En estos años tuve varias propuestas, pero está fue la más importante. Llega en un momento idóneo. El paso era claro, tenía muchas ganas de venir. América es un club gigante, pero la pasión aquí marca diferencias y nos entedenremos muy bien".

Definición

"Soy una persona sencilla y muy profesional. Puedo prometer ser un profesional del primer año último día. Así me gané el cariño de la gente en México y en el campo tengo buen manejo de balón".

Adaptación

"La diferencia es que en México se juega a unos 2.500 metros de altura y el fútbol es más lento, con muchos suelos individuales. En España es un fútbol más táctico, más rápido y en el que hay que jugar con menos toques y lo puedo notar, pero con entrenamientos espero demostrar todo lo que puedo dar al equipo".

Internacional

"Sería atrevido por mí parte decir nada antes de jugar. Tengo la nacionalidad mexicana y es una opción, pero le centro en hacer las cosas bien en el Betis. Soy una persona muy autocrítico y lo primero es hacerlo bien en el Betis".

Consultas

"Hablé con Canales y Guardado. Mejor quebllos nadie le puede decir lo que es el Betis. No tuve que pensármelo. La decisión fue fácil. Canales habló muy bien de mí. Tenemos una gran amistad pero no tenía por qué hacerlo. Es un gran jugador y mejor persona. Otro futbolista con el que tuve buenas batallas en México. Tuve buenas batallas con Deossa en el campo. En las eliminatorias vamos 1-1 empatados. Es un gran jugador y aquí ya está demostrando su despliegue físico y calidad".

Despedida

"Me esperaba cariño, pero lo que viví estos dos últimos días es difícil de digerir. Sentir que la gente te quiere así ruboriza. Ni América ni yo nos debemos nada pero llego con el corazón endeuda porque si estoy aquí es gracias a los que me ofrecieron allí".

Estado físico

"Allí hay Apertura y Clausura y dos pretemporadas. E 18 de diciembre empecé la pretemporada y he jugado tres partidos de liga completos. Físicamente estoy al mil por ciento y disponible. Entrenar en altura se nota y estar al nivel de mar ayudará ahora.

Entrenadores

"Pellegrini me ha dado confianza desde mi llegada. El Betis ha demostrado un agran regularidad con él y los resultados hablan por sí solos. Santiago Solari es mi padre futbolístico. Me hizo debutar con el Real Madrid. No he hablado con él y a veces lo llamé para consultarle cosas. Siempre le pregunto sobre algunos aspectos del juego. Tras 5 años llegue a México con 23 años siendo un niño en un momento en el que había que crecer y a un club con la máxima exigencia. Todo eso y entender a manejar la presión me hizo crecer como futbolista.

Fichaje anticipado

"Muchas veces no hay tiempo para pensar las cosas. Lo hablé con América antes de nada. No fue de un día para otro. Hubo un periodo para hablar y el dueño del club América entendió mis sentimientos y que era una oportunidad para cumplir mi sueño. Me dieron ese derecho a poder elegir".

Isco

"Conozco a Isco desde los 18 años cuando subí al primer equipo del Real Madrid a entrenar. No me puedo comparar con él. Es uno de los grandes talentos del fútbol mundial. Fue de los que más sorprendió junto a Marcelo y Modric. Ya jugué con él cuando debuté en el Real Madrid. Somos jugadores distintos pero complementarios".