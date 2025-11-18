La empresa de Cerdán cobró 1,8 millones de la obra del puente del Centenario de Sevilla

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha identificado a Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE— como receptora de 1,8 millones de euros por su participación en la obra de restauración del Puente del Centenario de Sevilla. Según el último informe elevado al Tribunal Supremo en relación con el conocido como caso Koldo, las pesquisas se centran en una posible estructura de amaño en licitaciones públicas, donde Servinabar habría suscrito memorandos y contratos con Acciona.

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press y que fue incorporado en 2025 al sumario judicial, detalla la existencia de memorándums de entendimiento entre Servinabar y Acciona firmados meses antes de la licitación de al menos tres grandes contratos públicos: las obras de la variante de la A-68 en Logroño, la restauración del Puente del Centenario de Sevilla y la integración ferroviaria de Sant Feliú de Llobregat. Entre todas suman más de 245 millones de euros adjudicados, de los que Servinabar habría asegurado una comisión pactada del 2% por funciones de consultoría y prevención de riesgos laborales.

Las adjudicaciones bajo lupa: origen y desarrollo

El atestado expone cómo, en diciembre de 2018, Koldo García, asesor del ex ministro Ábalos, comunicó a Fernando Merino, entonces delegado de Acciona en Navarra, que el Ministerio de Fomento autorizó licitar la obra de la Ronda Sur de Logroño. Apenas cuatro días después, las firmas de Antxon Alonso (socio de Cerdán en Servinabar) y Tomás Olarte (colaborador de Acciona) sellaron un acuerdo que definía a Servinabar, con un 45% de participación de Cerdán, como la encargada de "la revisión de evaluaciones de riesgos laborales y de los planes de emergencia".

En este acuerdo se estipuló que Servinabar percibiría 2.024.228,68 euros, el 2,19% del presupuesto base, lo que luego se reflejó en un contrato definitivo por importe ligeramente superior: 2.028.257 euros. Según la labor de la UCO, la empresa facturó entre 2020 y 2023 más de 850.900 euros en esa obra, concentrando el 52% del total facturado en concepto de consultoría.

La restauración del Puente del Centenario

En agosto de 2018, Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, firmó una declaración de emergencia para actuar sobre las tirantes del Puente del Centenario de Sevilla y sobre los accesos por SE-30 y SE-40. De acuerdo con el informe, la relación entre Acciona y Servinabar cristalizó en un memorándum que fijaba una remuneración del 2% del presupuesto neto en caso de adjudicación, sin establecer presupuesto previo.

La UCO aporta registros de 21 facturas presentadas por Acciona a Servinabar por un total de 171.916 euros entre septiembre de 2019 y mayo de 2020. Posteriormente se firmó una ampliación contractual de casi 39.000 euros para los años 2021-2022. La obra del Puente del Centenario fue finalmente adjudicada el 17 de mayo del 2021 por un importe inicial de 71.404.645,30 euros, ampliado en 2023 a 84.983.366,35 euros por modificaciones contractuales. En paralelo, la obra de acceso por SE-40 fue dotada con 6.471.332,43 euros. La UCO detalla que, aplicando el 2% pactado, Servinabar habría facturado más de 1.699.600 euros solo por las tirantes del Puente del Centenario y más de 102.200 euros en la SE-40.

El contrato del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat

En la misma línea, el 6 de mayo de 2019, las dos empresas firmaron un acuerdo de intenciones vinculado a la "integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)", presentado apenas dos semanas después de la publicación de la licitación del proyecto. Isabel Pardo de Vera, directora de Adif, notificó a Koldo García que Acciona "obtuvo la mayor puntuación" para contratar la obra. Finalmente, en noviembre de 2019, Acciona se adjudicó el proyecto por 51.760.263,99 euros, suma que en agosto de 2022 se incrementó a más de 62 millones de euros.

Según consta en documentos intervenidos por la UCO, Servinabar recibió 1.035.199,88 euros en 44 meses por "servicios de seguridad y salud de obra", lo que corresponde también al 2% aproximadamente del valor licitado. Los agentes policiales han hallado un desglose de beneficios que fija las ganancias netas de Servinabar en 724.639,92 euros hasta diciembre de 2021.

Santos Cerdán León (nacido en 1969 en Navarra) se ha forjado una extensa carrera en la política española, especialmente como dirigente del PSOE, ejercicio que le llevó a ocupar en su momento la Secretaría de Organización del partido. Mientras ocupaba cargos orgánicos, su participación accionarial en Servinabar (con un 45% de las participaciones según consta en documentos societarios investigados) ha sido objeto de control por parte de la UCO tras el inicio del caso Koldo.

La mercantil, con domicilio declarado en Navarra, se especializa en consultoría y servicios en materia de prevención de riesgos laborales. Su nombre ha aparecido reiteradamente en licitaciones y memorándums conjuntos con grandes constructoras en obras públicas de elevado importe, donde cobraba, como regla, un 2% de los principales contratos. El caso Koldo ha puesto el foco en la posible connivencia entre cargos políticos, intermediarios y empresas suministradoras de servicios, guiando a los investigadores a cribar cada documento y comunicación relacionada con Servinabar, especialmente sus contratos con Acciona y otras adjudicatarias públicas.