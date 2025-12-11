Accionistas Unidos, Biris Norte y la Federación de Peñas del Sevilla FC avisan: "Puede haber otro agosto del 95"

Este jueves 11 de diciembre, Accionistas Unidos, la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando' y Biris Norte han convocado una rueda de prensa conjunta para mostrar su unión "en defensa del Sevilla Fútbol Club ante la posible venta". Joaquín González, presidente de AU, y Antonio Vázquez, responsable de comunicación de la organización, han sido los encargados de poner voz con sus declaraciones y un comunicado firmado por los tres estamentos. "Esto no es una compañía ferroviaria o una tienda de electrodomésticos, el Sevilla existe porque tiene una afición" sentenciaba el mandatario sevillista antes de asegurar que es "empresarialmente deficiente dirigir el club sin tener en cuenta a la afición".

Joaquín González recalcó que el sevillismo fue capaz de impedir "que 777 se quedara con el club, que entraron por la gatera de la mano de la actual directiva", recalcando además que la afición del Sevilla realizará "movilizaciones" para "concienciar de esta necesidad" el próximo año. Lo que no se sabe es si en 2026 el club nervionense habrá cambiado de manos, por lo que al ser cuestionado por la llegada de la Tercera Vía, el presidente de AU aseguró que no quieren: "una venta a quien no tenga sentimiento, entendemos que una vía con sentimiento sevillista siempre será mejor. El único pero es que se sienten con el sevillismo y expliquen su proyecto. Si nos convencen, nos tendrán de su lado".

La venta del estadio y la falta de transparencia

Desde Accionistas Unidos se han mostrado "seguros de que el estadio está en venta". Sin embargo, el ser "una sociedad deportiva, tiene un componente básico: una afición que apoya financieramente al club año tras año y es la que ha pagado ese patrimonio inmobiliario. Es innegociable que conversen con la afición", por lo que se confía en blindar un Ramón Sánchez-Pizjuán que se antoja "goloso" para futuros compradores: "Para vender un bien del club hay que hablar con el Ayuntamiento, la Junta y los aficionados. No van a poder venderlo si no es con nosotros. El Sevilla ha cambiado de estadio, pero por necesidades de su afición, no de un mandatario".

Además de reconocer que llevan "dos años" sin reunirse con el Consejo de Administración, Joaquín González no ha perdido la ocasión de cargar duramente contra los mandatarios del Sevilla Fútbol Club: "La falta de transparencia caracteriza a este consejo y al anterior. No explican qué hacen ni con quien conversan". La protección del estadio sevillista promovida hace dos años por Accionistas Unidos, cuya venta debe ser aprobada por "el 50% +1 de los accionistas presentes en la Junta General de Accionistas" es uno de los pocos clavos a los que pueden agarrarse los sevillistas frente a un futuro incierto.

Junta Directiva de Accionistas Unidos, tras la última asamblea celebrada el pasado día 20. / AU

Aunque son conscientes de que los pequeños accionistas no pueden "impedir una venta", el grueso del "sevillismo de base" se han mostrado capaces de "hacer incómoda la vida de los vendedores y los compradores. Si los políticos están incómodos, llamarán a los que están en las sociedades". Recordando el verano de 1995, en el que el Sevilla "cambió la historia del fútbol" gracias a la manifestación de sus aficionados que evitó el descenso, el presidente de Accionistas Unidos ha advertido tanto a la directiva sevillista como a la clase política de que no van a dejar que la entidad nervionense pase por algo parecido: "Puede haber otro agosto del 95, se acercan elecciones andaluzas y nacionales".