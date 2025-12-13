Alineación probable del Sevilla FC para recibir al Oviedo: el último en casa

El Sevilla Fútbol Club tiene este fin de semana un duelo de nivel frente al Real Oviedo. Los hispalenses, que vienen de empatar ante el Valencia en Mestalla en un encuentro que supo a derrota, tienen el domingo una oportunidad de oro para sumar una victoria que sería fundamental para poner tierra de por medio con los puestos de descenso. Por su parte, el cuadro asturiano buscará tres puntos que les permitan acercarse a la salvación, aunque no serían suficientes para salir de la zona de peligro. La historia de reciente está del lado azulón, que ha ganado sus tres últimos enfrentamientos contra el cuadro hispalense.

Matías Almeyda ya sabe que no podrá alinear a los sancionados Peque Fernández e Isaac Romero, lo que merma enormemente las capacidades ofensivas de un Sevilla al que le está costando ver portería en este último tramo de la temporada. El técnico bonaerense tampoco podrá contar con los lesionados Orjan Nyland, Tanguy Nianzou, César Azpilicueta, Marcao, Alfon González ni Rubén Vargas. Las ausencias en defensa son un grave problema para el entrenador sevillista, que ha recuperado a Kike Salas aunque no sabe si estará presente en el duelo frente al Oviedo. Junto al central de Morón de la Frontera se han reincorporado al grupo Juanlu Sánchez, Ramón Martínez, Gabriel Suazo y Adnan Januzaj, aunque todo hace indicar que alguno podría quedarse fuera de la convocatoria.

/ Alejandro García / efe

Dudas en defensa, lo que se pueda en ataque

Odysseas Vlachodimos volverá a defender la portería del Sevilla Fútbol Club este fin de semana. El griego tiene además muchas papeletas para jugar el próximo miércoles frente al Deportivo Alavés tras la lesión de un Nyland que podría afrontar sus últimos días como jugador del combinado nervionense. Con José Ángel Carmona por la derecha y Oso por la izquierda, una de las sorpresas del curso tras dos buenos partidos ante Valencia y Extremadura, queda por saber quiénes serán los centrales que dispondrá Matías Almeyda sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con las ausencias en los costados, puede ser que Almeyda opte por una defensa de cinco, dejando arriba a Chidera Ejuke y Akor Adams como referencias ofensivas. Nemanja Gudelj, Fábio Cardoso y Andrés Castrín apuntan al eje de una zaga que tratará de aguantar las acometidas del Oviedo. Hacerse fuerte en ambas áreas es la asignatura pendiente de un equipo al que le está costando últimamente. Lucien Agoumé, Batista Mendy y Djibril Sow serán con bastante probabilidad los componentes del centro del campo, punto en el que los hispalenses tienen que hacerse fuertes si quieren salir airosos del duelo de este domingo.

Akor Adams dispara a la portería muy arriba en la clarísima ocasión que tuvo al arrancar con mucha ventaja. / Kai Forsterling | Efe

Alineación probable del Sevilla FC

Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Ejuke, Akor Adams.