Horario y dónde ver el Sevilla FC - Real Oviedo: fantasmas del pasado

Después de un empate que supo a derrota frente al Valencia Club de Fútbol, el Sevilla Fútbol Club tendrá este fin de semana un encuentro de gran relevancia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los pupilos de Matías Almeyda reciben en su casa a un Real Oviedo que únicamente ha sido capaz de sumar diez puntos de 45 posibles, siendo uno de los peores equipos de LaLiga en lo que va de temporada. De hecho, el combinado asturiano es el segundo con mayor diferencia de goles (-15), aunque ha encajado menos tantos que el cuadro hispalense este curso (22 ante 24).

Los problemas se suceden para un Sevilla que este mismo jueves conocía la noticia de que César Azpilicueta tampoco estará disponible para el choque de este fin de semana. El zaguero navarro, que se retiró lesionado del entrenamiento, no regresará hasta principios de 2026 con un equipo que necesita de su solidez defensiva para lograr los mejores números posibles. Además, Almeyda tampoco podrá contar con Peque Fernández ni Isaac Romero, ambos sancionados y siendo dos bajas importantes en la parcela ofensiva para el conjunto nervionense.

Peque forcejea por la pelota ante Pepelu. / Kai Forsterling (Efe)

Horario del partido

El choque entre Sevilla Fútbol Club y Real Oviedo se disputará el próximo domingo 14 de diciembre a partir de las 14:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Han pasado más de 25 años desde la última vez que ambos equipos se vieron las caras, con un encuentro que terminó con victoria de los asturianos en el feudo nervionense por dos goles a tres. Los visitantes consiguieron una ventaja de tres tantos, por lo que no sirvieron de nada las dianas de Loren y Nico Olivera entre los minutos 75 y 78. En la temporada 1999/2000, el combinado hispalense terminó descendiendo a Segunda División, ascendiendo al año siguiente en el que su rival de este fin de semana bajó de categoría.

Dónde ver el encuentro

Además de poder seguirse in situ en el Ramón Sánchez-Pizjuán y a través de la web de Diario de Sevilla, el duelo será televisado a través de DAZN, M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. La racha negativa del Sevilla frente al Oviedo se remonta al curso 1996/1997, y son tres encuentros consecutivos en los que el cuadro asturiano ha vencido al nervionense. Ambos conjuntos se han enfrentado en 78 ocasiones, con un balance de 30 victorias para el equipo hispalense, otros 30 para el azulón y 18 empates. El duelo de este domingo podría servir para que una de las dos partes rompa la igualdad que reina en el cómputo global, logrando de esta forma tres puntos necesarios para un mismo propósito: lograr la salvación este año.