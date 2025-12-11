Azpilicueta se retira del entrenamiento del Sevilla y es seria duda para el partido ante el Oviedo

Las malas noticias siguen sucediéndose alrededor del Sevilla Fútbol Club. En el entrenamiento de este jueves 11 de diciembre, César Azpilicueta se ha retirado del grupo por unas molestias que complican su presencia en el encuentro ante el Real Oviedo de este domingo, tal y como ha informado Zona Mixta y ha podido corroborar Diario de Sevilla. A expensas de las pruebas médicas, que podrían realizarse esta misma tarde, el central navarro afrontaría su tercera lesión desde que firmase por el combinado hispalense, habiéndose perdido ya cinco partidos en lo que va de temporada.

Azpilicueta sufró una lesión en los aductores del muslo izquierdo en la primera jugada del encuentro entre el Sevilla y el Real Club Deportivo Mallorca, lo que provocó que fuera sustituido y estuviese dos semanas fuera de los terrenos de juego. Tras ausentarse en los choques frente a la Real Sociedad y el Club Deportivo Toledo, en el que fue el debut copero de los nervionenses, el que fuera capitán del Chelsea, regresó a las órdenes de Matías Almeyda el 1 de noviembre ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Tan sólo una semana después, y precisamente contra el Club Atlético Osasuna, el zaguero acusó unas molestias en el sóleo de su pierna derecha que no le permitieron medirse a su antiguo equipo, ausentándose además en el partido del RCDE Stadium que terminó con victoria del RCD Espanyol por 2-1.

Las fotos del Sevilla FC - Mallorca / Antonio Pizarro

Herencia de un año nefasto en el Atlético

César Azpilicueta ha militado dos temporadas en el Atlético de Madrid, siendo 2024 una época de infausto recuerdo para el defensor. Entre enero y noviembre de ese año, el navarro se perdió 25 partidos con el combinado colchonero, castigado por una rotura de menisco y unos problemas musculares que le impidieron estar a las órdenes del Cholo Simeone. La segunda mitad del curso 2024/2025 tampoco mejoró para el zaguero, que vio su papel reducido de forma muy considerable, llegando a disputar únicamente 20 encuentros en toda la temporada con la elástica rojiblanca.

Su llegada al Sevilla Fútbol Club, fraguada en los últimos compases del mercado de traspasos, fue una sorpresa para la afición nervionense, que no entendía muy bien el por qué de su fichaje. Azpilicueta ha reconocido en varias ocasiones que su deseo era formar parte de un proyecto donde fuera necesario, aunque su forma física le ha impedido ser ese líder que el conjunto hispalense requería. No cabe duda de que el equipo que dirige Matías Almeyda pierde a un puntal defensivo cuando no puede contar con el zaguero, por lo que solamente queda esperar a que la entidad blanquirroja anuncie los resultados de las pruebas para ver el alcance de las molestias que le han hecho abandonar el entrenamiento.