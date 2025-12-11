César Azpilicueta y Orjan Nyland: qué lesiones tienen y cuánto tiempo estarán de baja

Tras conocerse en la mañana de este jueves que César Azpilicueta había tenido que abandonar el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club han saltado las alarmas en un equipo cuya defensa está más que mermada. Esta misma tarde, el conjunto nervionense ha comunicado que el navarro sufre una lesión en los aductores de su pierna izquierda, algo que lo tendrá fuera de los terrenos de juego alrededor de unas tres semanas. De esta forma, el zaguero se perderá los últimos encuentros del 2025 que enfrentarán al cuadro blanquirrojo con el Real Oviedo y el Real Madrid, además del compromiso copero frente al Deportivo Alavés.

Por su parte, el Sevilla anunció que las molestias de Orjan Nyland se deben a una lesión en el sóleo de su pierna derecha, siendo el tiempo de baja el mismo que el de Azpilicueta. En este caso, la ausencia del guardameta noruego se presenta como un problema para la Copa del Rey, ya que venía siendo el titular para Matías Almeyda en el torneo del KO. Odysseas Vlachodimos se presenta como la opción más probable para la portería sevillista, ya que Álvaro Ferllo está totalmente fuera de los planes del técnico bonaerense y no ha entrado en ninguna convocatoria durante toda la temporada.