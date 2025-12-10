Juanlu Sánchez vuelve a ser baja en el entrenamiento del Sevilla y se perderá el partido ante el Oviedo

Después de empatar frente al Valencia Club de Fútbol en Mestalla hace apenas tres días, el Sevilla Fútbol Club ha dejado atrás ese duelo para centrarse al 100% en la visita del Real Oviedo. Los pupilos de Matías Almeyda reciben al combinado asturiano en el último partido que se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán este año, marcado además por la sanción que recibió el conjunto nervionense tras el lanzamiento de objetos durante el derbi ante el Real Betis Balompié. Sin embargo, lo extradeportivo debe preocupar lo menos posible a un entrenador que bastantes problemas tiene dentro del vestuario.

Juanlu Sánchez, que cayó lesionado durante el encuentro copero contra el Club Deportivo Extremadura en el Francisco de la Hera, tampoco estará disponible para el choque de este fin de semana. El canterano sevillista, suplente de José Ángel Carmona en el lateral diestro, ya causó baja en Mestalla, aunque se esperaba que llegase para el duelo frente al Oviedo. Fuentes del Sevilla han asegurado a este periódico que, pese a no tratarse de algo grave, el de Montequinto debe tener precaución y no forzar su vuelta en un equipo asolado por las bajas. Cabe recordar que ni Isaac Romero ni Peque Fernández podrán jugar este domingo debido a sus respectivas sanciones: el lebrijano tras ser expulsado en el derbi y el catalán después de ver la quinta amarilla ante el Valencia.

Almeyda, meditabundo en el banquillo de Mestalla. / AFP7 / Europa Press

Hasta siete lesionados

La baja de Juanlu no es la única por lesión que aflige a Matías Almeyda, que cuenta con gran parte de su defensa en la enfermería. El eje de la zaga del Sevilla Fútbol Club continúa sin tres centrales de los cuales dos han sido titulares indiscutibles para el técnico argentino. Tanguy Nianzou, Marcao y Kike Salas tienen pocas opciones de llegar al choque ante el Real Oviedo. El francés está totalmente descartado, mientras que los otros dos continúan recuperándose de sus respectivas molestias. Con César Azpilicueta como líder, Andrés Castrín se postula para el once inicial del bonaerense el domingo a partir de las 14:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Gabriel Suazo, cuya lesión parecía la más preocupante, ha dejado que Oso se convierta en uno de los jugadores más destacados del Sevilla actualmente. El lateral alicantino se ha ganado el cariño de la hinchada blanquirroja con sus buenas actuaciones, siendo clave para lograr la victoria en Extremadura y el punto frente al Valencia. Las últimas bajas, por orden posicional, son las de Adnan Januzaj y Rubén Vargas, siendo la ausencia del suizo la más importante para un equipo que este curso tenía todas sus esperanzas puestas en él.