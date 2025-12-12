Almeyda sonríe: vuelven Kike Salas, Ramón Martínez, Juanlu Sánchez, Gabriel Suazo y Adnan Januzaj

Por fin, tras unos días aciagos, el Sevilla Fútbol Club le ha dado algo de esperanza a su afición de cara al choque frente al Real Oviedo de este domingo. En la sesión de este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, Matías Almeyda ha recuperado a cinco futbolistas que se antojan vitales para tener algo de fondo de armario en esta jornada liguera. Kike Salas, Ramón Martínez, Juanlu Sánchez, Gabriel Suazo y Adnan Januzaj se han incorporado al grupo, siendo especialmente importante los regresos del lateral chileno y el extremo. El buen nivel de Oso podría dejar al ex del Toulouse en el banquillo, aunque el belga es una buena opción para desatascar el partido en caso de complicarse el tramo final.

El parte de bajas se queda de esta forma en seis futbolistas, tres de ellos los centrales titulares de Almeyda durante los encuentros que han podido. Orjan Nyland, Tanguy Nianzou, Marcao, César Azpilicueta y Rubén Vargas están totalmente descartados para el duelo ante el Oviedo, aunque el cuadro febril de Alfon González hace que el extremo sea duda hasta el final. Pese a no estar rindiendo al nivel que se esperaba, la lesión sufrida en Mendizorroza rompió su progresión en el Sevilla, el que fuera futbolista del Celta de Vigo es uno de los jugadores que más verticalidad aportan al juego del combinado nervionense.