El Sevilla Fútbol Club - Real Oviedo es un partido muy importante para las aspiraciones de dos equipos que necesitan sumar puntos. En el último partido en casa del año, cincuentenario de Biris Norte, el grupo ultra ha querido engalanar el Ramón Sánchez-Pizjuán con un tifo que ocupaba las vallas publicitarias de Gol Norte, Fondo y Gol Sur. Con el lema "Yo te sueño y te persigo con la única intención de dejar mi corazón latiendo contigo", han alentado a los suyos al inicio del encuentro.