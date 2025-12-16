Alineación probable del Sevilla para enfrentarse al Alavés: con la mente fría

La Copa del Rey es todos los años una competición ilusionante para todos los equipos que participan en ella. En el caso del Sevilla Fútbol Club, pentacampeón del torneo, ya son más de quince años en los que no se consigue levantar el entorchado nacional y se van a cumplir siete de la última final disputada. En esta edición, tras derrotar al Club Deportivo Toledo y al Club Deportivo Extremadura, los pupilos de Matías Almeyda afrontan el encuentro ante el Deportivo Alavés con la intención de darle una alegría a su afición antes de despedir el año 2025 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El técnico bonaerense no podrá contar seguro con los lesionados Orjan Nyland, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou ni Rubén Vargas, siendo Marcao una incógnita y quedándose fuera también los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke. Ambos atacantes vieron puerta el pasado fin de semana frente al Real Oviedo, algo que puede les venga bien para la Copa África que se disputará este invierno en Marruecos. Con todas estas bajas, Almeyda deberá realizar rotaciones en un once que no será el mismo que derrotara al Alavés hace apenas tres meses, en un encuentro donde el Sevilla fue capaz de romper la igualdad en los minutos finales con un tanto de Alexis Sánchez.

Las fotos del Alavés-Sevilla / L. Rico | Efe

Cambios y ¿hueco para la cantera?

Una de las grandes incógnitas es quién será el portero del Sevilla Fútbol Club en Mendizorroza. Con Nyland lesionado, lo lógico sería pensar que Odysseas Vlachodimos sería el encargado de defender la meta hispalense, aunque no se debe descartar que sea Alberto Flores el encargado de hacerlo, dejando fuera de la ecuación a Álvaro Ferllo. Juanlu Sánchez y Oso apuntan a la titularidad en el once inicial, flanqueando una defensa que podría mantenerse en tres centrales con minutos para Kike Salas, Fábio Cardoso y Andrés Castrín. El de Morón de la Frontera parece ir poco a poco recuperando su sitio en un equipo al que le ha hecho falta durante algunos tramos de la temporada.

Lucien Agoumé y Nemanja Gudelj podrían ser los encargados de dirigir al equipo en el centro del campo, dando descanso a un Batitsta Mendy que únicamente se ha perdido tres encuentros este curso, dos de ellos en Copa del Rey. Almeyda cuenta con varias alternativas para la segunda línea de ataque, en la que podrían estar tanto Djibril Sow como Peque Fernández o Alexis Sánchez. Lo que parece claro es que Isaac Romero será la referencia ofensiva de un equipo en el que no ha estado disponible tras su expulsión en el derbi frente al Real Betis. Alfon González se postula como el candidato que más poder tiene para acompañarlo, dejando recursos en el banquillo como Adnan Januzaj o el canterano Miguel Sierra.

Las fotos del Alavés-Sevilla / L. Rico | Efe

Alineación probable

Alberto Flores; Juanlu, Cardoso, Castrín, Kike, Oso; Agoumé, Gudelj, Sow; Alfon, Isaac.