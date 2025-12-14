El Sevilla Fútbol Club ha vencido con solvencia al Real Oviedo gracias a los goles de Akor Adams, Djibril Sow, Batista Mendy y Chidera Ejuke. La afición del conjunto hispalense, pese a la goleada sobre el conjunto asturiano, mantiene los pies en el suelo y considera que el objetivo es una permanencia que cada vez se antoja más cerca. El encuentro copero frente al Deportivo Alavés y la visita al Real Madrid cerrarán un 2025 para olvidar en el cuadro nervionense.