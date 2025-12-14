Alberto Pérez Solano, señalado en la previa del Sevilla-Oviedo: "Fuera fascistas del Sevilla"

Que a la afición del Sevilla Fútbol Club no le gusta nada que tenga que ver con su directiva y el Consejo de Administración es una realidad constatable. Los hinchas del combinado hispalense llevan años pidiendo cambios en la planta noble de un equipo en el que sus mandatarios llevan tiempo amenazados. El último en sumarse a esta lista ha sido Alberto Pérez Solano, abogado de la entidad blanquirroja, al que muchos sevillistas han tachado de bético desde su llegada al club. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso tuvo lugar el pasado 20 de noviembre, cuando el letrado fue visto en una misa en memoria del fallecimiento de José Antonio Primo de Rivera.

Biris Norte, ultras del Sevilla, son un grupo de extrema izquierda, totalmente contrarios a los ideales de la Falange que fundase el jerezano. Tras aquel suceso, los sevillistas publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que pedían la dimisión de Pérez Solano, asegurando que no se quedarían quietos ante la inacción del club y cargarían contra el letrado. Ha sido en el encuentro ante el Real Oviedo cuando ha estallado la bomba al aparecer Nervión empapelada con carteles mostrando la repulsa de los Biris hacia el letrado: una foto tachada por un signo de prohibición con la frase "¡Dimisión!" y acompañada de distintas consignas como "Fuera fascistas del Sevilla".