El partido de Oso, sobre todo en la primera parte, fue lo mejor en el Sevilla. El canterano fue el protagonista en positivo y el único que se salvó junto a Vlachodimos en una noche para olvidar que le cuesta al equipo de Almeyda quedarse con una competición menos, la Copa del Rey.

Oso: vergüenza torera y un cañón en la pierna izquierda

La única buena noticia de la noche. Fue el mejor, sin duda, y demostró a los profesionales que a estos partidos hay que ir con un poco de vergüenza torera. Le ganó duelos a Vicente, tiró hacia arriba y sobre todo, sacó a relucir un bien caro en el fútbol: un genial golpeo.

Castrín: Un penalti inocente ante un 'perro' viejo

Con Mañas era una cosa. Entre él y Oso frenaron a Vicente, pero en cuanto salió Lucas Boyé la cosa cambió. El argentino tiene muchas horas de vuelo y en cuanto pudo se la jugó. Primero le rebañó el balón, pero se le quedó corto y cayó en la trampa.

Joan Jordán: Todo iba medio bien hasta que cayó en picado

El catalán volvía a Mendizorroza y su primera parte no fue mala. Le dio cierta velocidad al juego, pero en la segunda tanto él como Manu Bueno se vinieron abajo físicamente y el Alavés empezó a mandar en el partido. Está muy lejos pero no se sabe si llegará.

Isaac: Estaba muy lejos del área, pero le costó tirar desmarques

Almeyda mandó al equipo a presionar muy atrás y eso retrasó a Isaac unos 20 metros, lo que para un delantero de sus características es un mundo. Pero así y todo le costó tirar algún desmarque. En el primero que hizo pudo marcar antes justo del 1-0.