Apelación reduce la sanción al Sevilla FC tras los incidentes en el derbi ante el Real Betis

Tras ser suspendido temporalmente el encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié debido al lanzamiento de objetos desde la grada baja del Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán, parecía obvio que la sanción iba a ser ejemplar. El Comité de Antiviolencia propuso el cierre total del estadio nervionense durante un mes y una multa económica de 120.000 euros, propuesta que el club consideró "totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves, y las medidas adoptadas entonces", alegando un recurso por parte de sus servicios jurídicos.

En la mañana de este lunes 29 de diciembre, el Sevilla ha comunicado a través de sus canales oficiales que el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol "ha estimado parcialmente el recurso del gabinete jurídico del Sevilla FC tras la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF", rebajando la sanción del cierre parcial de la Grada de Gol Norte durante tres partidos, además de una multa económica de 45.000 euros, a "una multa de 6.000 euros y clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del estadio por un partido".

Munuera Montero dialoga con Manuel Pellegrini y Matías Almeyda. / José Manuel Vidal / Efe

Sin embargo, el Sevilla Fútbol Club ha dejado claro que recurrirá "dicha sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y agotará todas las vías jurídicas posibles", por lo que no es descartable que termine reduciéndose aún más, aunque parece poco probable que se evite el cierre parcial de la grada del Gol Norte. Todo queda en manos de los abogados de la entidad nervionense, que continúan trabajando a destajo para que la penalización sea lo menor posible al igual que con Marcao. Tal y como adelantamos en Diario de Sevilla, el club blanquirrojo apelará los seis partidos de castigo al central brasileño, tratando de perder durante el menor tiempo posible a uno de sus capitanes.

Comunicado completo del Sevilla FC

"El Comité de Apelación de la RFEF ha estimado parcialmente el recurso del gabinete jurídico del Sevilla FC tras la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, que llegó a imponer el cierre parcial de la Grada de Gol Norte durante tres partidos, además de una multa económica de 45.000 euros, por los hechos acaecidos durante el partido ante el Real Betis, de la jornada 14 de Primera División. Igualmente, Apelación considera que los hechos acaecidos deben tener catalogación de graves, y no de “muy graves”, como valoró el Comité de Disciplina.

En este sentido, dicha sanción queda finalmente en una multa de 6.000 euros y clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del estadio por un partido, así como apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave.

El Sevilla FC, en todo caso, recurrirá dicha sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y agotará todas las vías jurídicas posibles

Del mismo modo, el gabinete jurídico del Sevilla FC también recurrirá ante Apelación la sanción de seis partidos impuesta por el Comité de Disciplina al jugador Marcao tras su expulsión en el encuentro disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu".