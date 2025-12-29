¿Fichará el Betis un '10' si sale Lo Celso?

El mercado de fichajes del mes de enero se prevé bastante largo en Heliópolis. Muchos frentes a los que atender por parte de Manu Fajardo y su séquito en la dirección deportiva, y la calma y el saber jugar sus cartas son las herramientas fundamentales para que el Betis termine con una mejor plantilla el día 2 de febrero. Para ello, tener la hoja de ruta clara es muy importante, y al menos de momento, esto también está presente en el conjunto bético. Se habla mucho de la posible salida de Giovani Lo Celso a Inter de Miami o cómo afectará a la propia planificación la lesión de Isco Alarcón.

Según las fuentes consultadas por este diario, la hoja de ruta del Betis para este mercado invernal es la siguiente:

Manu Fajardo, director deportivo del Betis. / Juan Carlos Vázquez

Salida de futbolistas: Bakambu, Chimy Ávila, Lo Celso y Sergi Altimira, los cuatro nombres a vigilar muy de cerca. Fichaje de un delantero centro: es la máxima prioridad. No quiere decir que vaya a ser la primera de las llegadas (que serán en plural o no dependiendo de las salidas), pero sí que es la más importante y en la que se centrarán los esfuerzos más potentes. No van a firmar un '10': según emana desde gargantas profundas del estadio de La Cartuja, la lesión de Isco y una hipotética salida de Giovani Lo Celso no implicarían un fichaje de un mediapunta. En el fútbol y en el mercado todo puede cambiar de un día para otro, sobre todo cuando surgen oportunidades de mercado (véase el cambio de rumbo con Junior Firpo en unos días en el pasado mercado), pero en principio el Betis no busca firmar un 10. Bien peinado el mercado de extremos: Si se produjese la salida de Lo Celso cuentan con varios nombres: Isco, Rodrigo Riquelme, Pablo Fornals y Nelson Deossa. No se debe descartar la incorporación de un extremo para suplir al argentino si Leo Messi se lo acaba llevando. Puesto por puesto: sólo se firmaría un creador si termina saliendo Altimira. Ídem en el lateral zurdo con Ricardo Rodríguez.

Lo Celso. / Antonio Pizarro

¿Cómo está la situación del argentino?

De momento, la información que llega a Diario de Sevilla es la misma que se viene contando en los últimos días. Inter de Miami ya ha trasladado a Lo Celso que estaría dispuesto a hacer una oferta al Betis para juntarlo con Leo Messi. De momento, al conjunto verdiblanco no ha llegado absolutamente nada según emiten desde Heliópolis. Ahora, el punto está en la decisión del jugador y en si este le da luz verde a los estadounidenses, ya que tiene algunas dudas sobre si antes del Mundial es la decisión adecuada.

De igual forma, el mercado es muy largo e imprevisible. Todo puede pasar, pero a la serie de Lo Celso parece que le quedan varios capítulos todavía.