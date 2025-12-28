Los seis nombres propios del mercado de fichajes del Betis

Quedan pocos días para que oficialmente se abra el mercado de fichajes de invierno y el Real Betis va a tener muchos frentes abiertos en las próximas semanas para hacer cambios en su plantilla. Con Manu Fajardo a la cabeza de la dirección deportiva y Ramón Alarcón para el OK de los movimientos económicos, si los verdiblancos quieren apretar al Villarreal y pelear con más garantías en la UEFA Europa League para llegar a instancias importantes, deben solucionar dos o tres lunares importantes que hay en la planificación del pasado verano.

El más importante, el delantero centro. El acierto del director deportivo verdiblanco en el fichaje del Cucho hace casi un año es inversamente proporcional a la decisión de mantener a Bakambu en la plantilla heliopolitana. Y eso que el congoleño puso todo de su parte, pero fue demasiado tarde. Otra posición que debe reforzar es el lateral zurdo. No ha tenido más remedio Pellegrini que parchear la zona con un Valentín Gómez que juega fuera de la zona de centrales. La tercera zona es la de la mediapunta. Isco lesionado y con problemas evidentes para recuperarse de sus lesiones, Giovani Lo Celso sin aparentemente querer a ser el mismo futbolista y con un Rodrigo Riquelme al que le está costando adaptarse. Por ello, estos son los nombres propios del mercado del conjunto verdiblanco:

Chimy Ávila con el balón en el encuentro ante el Elche / Europa Press

Chimy Ávila

Para entrar, dejen salir. Y el primero debería ser el argentino. Él ya ha tomado la decisión que podría facilitarlo todo. Tiene mercado en Argentina, México y Brasil, pero prioriza seguir en LaLiga EA Sports, donde ha sido ofrecido al Getafe y donde también ha sido evaluado por el Girona. El Betis pide 1,5 millones de euros por el traspaso del sudamericano. Según apuntan las partes, tras las festividades de fin de año podría acelerarse la situación.

Cédric Bakambu

Su situación es algo más compleja. En el Betis ya le buscan acomodo desde hace tiempo para esta ventana invernal, pero ahora mismo el futbolista está centrado en la Copa del África, donde incluso marca goles importantes para los suyos. Termina contrato en seis meses, y lo normal es que salga en este mercado para que los verdiblancos no lo dejen salir gratis. Le quedan por amortizar unos 1,5 millones de euros.

Ricardo Rodríguez

Mismo caso que el congoleño. Termina contrato en junio de 2026. Eso sí, no es una prioridad su salida en este mercado, pero no se descarta que pueda llegar algún equipo que le de la ficha que solicita para abandonar Heliópolis. Sólo en el caso de que abandone la entidad verdiblanca, esta acudiría al mercado a por un refuerzo en esa posición.

Lo Celso se entrena junto a Valentín Gómez y Altimira. / Ismael Rubio

Sergi Altimira

El valor de mercado del futbolista catalán asciende hasta los 20 millones de euros según Transfermarkt. Y en los 25 millones eran las cifras en las que se movían en verano para dejar marchar al centrocampista. En el Betis saben que es de los pocos jugadores por los que se pueden generar las plusvalías obligatorias antes del 30 de junio. Hay muchos equipos que se interesaron en verano, uno de ellos, el Eintracht. De momento, oferta en firme no hay ninguna. Va a ser uno de los nombres del mes de enero.

Giovani Lo Celso

De sobra ya es conocida su situación. La última información de la que dispone Diario de Sevilla es que aún no llegó una oferta formal al conjunto verdiblanco, pero que los contactos entre Inter Miami y el argentino son muy potentes. El único freno a la operación eran las dudas del futbolista de 29 años, con el Mundial en el horizonte. Los días posteriores al fin de las festividades de Navidad serán muy importantes.

Natan de Souza

Su nombre entra en la lista simplemente por su revalorización y las necesidades obligatorias del conjunto verdiblanco en vender y generar plusvalías. Pero su altísima cotización hacen ver que sea difícil que un equipo llegue en un mercado tan apretado como el de enero para pagar lo que los béticos pedirían por él. Eso sí, viendo los activos del plantel bético, su nombre está marcado antes del 30 de junio.