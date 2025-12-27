Así les ha ido hasta ahora a los jugadores del Betis en la Copa de África

El año está a punto de terminar, el mercado de fichajes está a punto de comenzar y en los dos años va a estar disputándose la Copa de África mientras que se va agotando también en estos días la semana de descanso de los futbolistas del conjunto verdiblanco. El Betis ha dejado ir a Sofyan Amrabat, Ez Abde (ambos con Marruecos) y Cédric Bakambu (RD del Congo). Hasta el momento, en el caso de la anfitriona han jugado dos partidos, y uno de ellos se les ha atragantado. En el caso del conjunto congoleño, cuentan su única participación (precisamente hasta este sábado) por victoria. ¿Cómo les ha ido hasta ahora a los jugadores del Betis en la Copa de África?

En el caso de los marroquís, han disputado dos partidos. El primero, el choque inaugural en el torneo, ante Comores. Los de Regragui se llevaron una cómoda victoria por 2-0. En ese encuentro, la noticia fue que el hasta ese momento lesionado Sofyan Amrabat disputó los 90 minutos del partido. Además, lo hizo con una protección especial en la zona baja de su tibia derecha. Ez Abde entró desde el banquillo y no tuvo tan siquiera oportunidad de chutar. Al igual que en el empate ante Malí de este viernes, donde el pivote sí que fue cambiado en el 82.

Amrabat, en el equipo inicial de Marruecos ante Mali. / Jalal Morchidi (Efe)

Marruecos no asegura el pase y el Congo quiere hacerlo

La realidad es que con cuatro puntos en el grupo, podría quedarse fuera a las primeras de cambio si Zambia vence ante los de Walid Regragui y Malí hace lo propio con Comores. Sería toda una sorpresa que la anfitriona y favorita Marruecos quedase apeada del torneo a las primeras de cambio. Eso sí, eso provocaría un regreso prematuro de los futbolistas verdiblanco junto a Manuel Pellegrini.

Por otro lado, Cédric Bakambu si que lo tiene más de cara. Si este sábado vencen a Senegal, estarán con pie y medio en la siguiente fase del torneo. En ese partido inaugural donde los congoleños vencieron a Benin por 1-0, el delantero bético anotó un gol anulado por fuera de juego y fue sustituido en los minutos finales.

Bakambu, en una imagen de archivo durante un partido de la RD Congo. / FIFA

Las fechas de la Copa de África

Si ambos combinados consiguen finalmente pasar a la siguiente fase, la próxima fecha que estará en el punto de mira será la resolución de los octavos de final, que se disputarán entre el 3 y el 5 de enero del nuevo año 2026.