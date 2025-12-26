Valladolid, Mirandés y Ceuta muestran interés en Dani Pérez, la joven perla del Betis

Dani Pérez ha sido durante mucho tiempo una de las mayores joyas que ha tenido la cantera del Real Betis Balompié. De hecho, debutó con el Betis de Manuel Pellegrini a los 17 años, en un partido continental ante el HJK Helsinki. Pero, lamentablemente, las lesiones han paralizado totalmente su progresión. Primero, la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha a finales de 2023 y luego, cuando asomaba de nuevo su importancia, una lesión miotendinosa. Tres meses de baja en los que el futbolista ha vuelto a sacar a relucir su extraordinaria resiliencia para volver el pasado 12 de diciembre para darle una victoria al Betis Deportivo dos meses después de ganar por última vez. Ahora, muchos equipos andan tras sus pasos, y tres de ellos son bien conocidos por los heliopolitanos en LaLiga Hypermotion.

Según ha podido conocer Diario de Sevilla, el Valladolid de Víctor Orta y el cedido Guilherme Fernandes, el Mirandés de Jesús Galván y los cedidos Gonzalo Petit e Ismael Barea y el Ceuta de José Juan Romero son los equipos que se han interesado en hacerse con sus servicios.

Dani Pérez, en el último derbi de filiales. / RBB

Viejos conocidos y muchas posibles fórmulas

En todos los equipos tiene a viejos conocidos. En el caso del Mirandés, las cesiones de Gonzalo Petit e Ismael Barea no están marchando del todo bien. Por otro lado, el Valladolid es un equipo siempre aspirante al ascenso en horas bajas que aspira a luchar por el play-off en la segunda vuelta junto a su excompañero Guilherme Fernandes. Y quizá, el más apetecible, el Ceuta de José Juan Romero, un especialista clínico en sacar rendimiento de la cantera bética y donde ya está triunfando Marcos Fernández.

Una decisión, la de salir, que visto lo visto sería la más acertada si es a una categoría superior. La suerte siempre debe acompañar con las lesiones, pero el potencial del futbolista es tan alto que necesitaba ya mayores exigencias. De hecho, en apariciones con el primer equipo en pretemporada volvió a ganarse cierta confianza de Pellegrini.

Ismael Barea y Dani Pérez. / M. C.

Finaliza contrato en junio de 2026

Contractualmente la situación es algo comprometida. El jugador finaliza contrato en junio de 2026, por lo que a partir del 1 de enero puede negociar para salir gratis a cualquier equipo en verano. Los equipos que se han interesado hasta el momento para sacarlo de Heliópolis este mes de enero lo han hecho en forma de cesión o también proponiendo otras fórmulas que podrían plantearse debido a esa finalización de contrato.