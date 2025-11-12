El Betis, descontento con la situación de Iker Losada y pendiente a Petit

Dos de los futbolistas que el Real Betis Balompié tiene repartidos por equipos de Primera y Segunda División en forma de cesión son Gonzalo Petit e Iker Losada. En el caso del delantero uruguayo se encuentra cedido en el Mirandés y en el del centrocampista gallego, en el Levante. Aunque con situaciones algo dispares, la realidad es que en ninguno de los casos están teniendo el protagonismo que se buscaba con estas operaciones por parte del conjunto verdiblanco. De hecho, Diario de Sevilla ha podido conocer que el combinado de La Palmera está muy pendiente de sus cedidos y en el caso concreto de estos dos jugadores, más aún.

Iker Losada sólo ha jugado tres partidos en LaLiga de 12 en los que podría haber participado con el Levante. En Copa del Rey sí que disputó 80 minutos en el partido de la primera ronda (en el que dio una asistencia). Hasta el momento son únicamente 117 minutos disputados y sólo 37 de ellos fueron en liga. Una participación prácticamente nula. Tan sólo ha participado en 2 de los últimos 10 partidos. Ante esta situación, este diario ha podido conocer que en Heliópolis están muy descontentos con la situación y los minutos del gallego, algo a tener en cuenta de cara al próximo mes de enero.

Iker Losada controla el balón en el partido de la Conference ante el Kryvbas. / Europa Press

El caso de Gonzalo Petit, más curioso

El delantero uruguayo ha dado un rendimiento, hasta el momento, de más nivel que los minutos que le han correspondido. Ha disputado 12 partidos en los que solo ha comenzado en cinco de ellos en liga, mientras que en Copa del Rey sí fue titular en la primera ronda. En liga acumula ya tres tantos y una asistencia en 12 partidos, pero como juega tan pocos minutos, promedia un gol cada 110 minutos de juego. Esto es un gol cada rato más de un partido. Desde que no tuvo un sólo minuto ante el Ceuta, acumula 16 ante el Racing, uno ante la Cultural y Deportiva Leonesa y 16 ante el Sporting, lo que le bastó para anotar el gol de la victoria.

En este caso, la inquietud del combinado verdiblanco es creciente, ya que se ha realizado una enorme inversión por un futbolista de 19 años recién cumplidos, pero de momento van a seguir observando la situación, ya que la llegada de Jesús Galván al banquillo de los jabatos genera algo de esperanza para que la situación mejore.