El golazo de Petit para responder a su falta de minutos; el Betis, atento

La Copa del Rey es un bonito momento de oportunidades para muchos futbolistas, y para Gonzalo Petit era una de las más importantes de lo que llevamos de temporada viendo el minutaje y el rendimiento que traía en los últimos meses con el Mirandés. El combinado de Miranda de Ebro va penúltimo en LaLiga Hypermotion con nueve puntos de 33 posibles hasta el momento, con un rendimiento muy pobre de casi todos sus futbolistas y con un entrenador que no está sabiendo sacar partido a lo que tiene. Con ese mal rendimiento grupal se hace difícil comprender la poca participación que está teniendo el futbolista uruguayo cedido por el Betis, que de hecho ya ha dado algún que otro punto con sus goles y asistencias.

De hecho, fue titular en el partido ante el Atlético Astorga en Copa y anotó un auténtico golazo desde el centro del campo que le valió a los jabatos para llegar a los penaltis, donde después terminarían clasificándose. Fue con un golpeo sublime a un balón que estaba suspendido en el aire, con una dificultad bastante elevada, ya que fácilmente podría haberle salido un tiro que se fuese muy por encima de portería, o tan bombeado que le hubiese dado tiempo al guardameta de volver a la portería.

Petit confía en el Mirandés

Después del partido, el delantero valoró tanto la actuación de sus compañeros como el gol anotado, además de todo lo que está pasando este curso en Miranda de Ebro: "Bueno, muchas gracias. Fue un partido que lo sufrimos por momentos, creo que lo pudimos sacar adelante con esfuerzo más que por fútbol. Por fortuna también se dio lo del gol. Creo que hay un plantel buenísimo en todas las posiciones, todos los que hay son muy buenos y estamos todos capacitados para hacerlo. Lo que el míster decida estará bien. No dudé, porque vi en el primer tiempo que el portero siempre estaba muy adelantado".

"No tengo la respuesta exacta para solucionar lo que está pasando. Falta terminar de conocernos porque tenemos un plantel muy bueno. Creo que cuando lo consigamos vamos a conseguir los objetivos que tenemos planteados. Creo que de confianza estamos muy bien, nos creemos capacitados para lograr los que nos proponemos y el esfuerzo lo dejamos siempre, en cada entrenamiento", concluía el uruguayo.

El Betis, muy atento a Petit

Los dos últimos partidos en los que anotó gol, fue suplente. Encima, esos dos partidos consecutivos aprovechando los pocos minutos que se le daban no fueron suficientes, y acumuló dos suplencias consecutivas más en las que no tuvo trascendencia. Tras esos dos partidos de sequía, jugó tres desde el inicio en los que no consiguió perforar la portería rival y luego llegó el choque ante el Ceuta, donde tan siquiera saltó al césped. Ya antes del duelo copero jugó simplemente 11 minutos ante el Racing, sin suerte ni influencia de cara a puerta.

En el Betis siguen muy de cerca la situación con el futbolista, que necesita la máxima cantidad de minutos posibles para seguir con su mejoría y su preparación para en el futuro dar el salto a la primera plantilla bética. La inversión realizada por los heliopolitanos ha sido altísima y tener la máxima cantidad de participación se antoja clave en este curso.