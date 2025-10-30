Alfonso Pérez: "Tengo firmado un partido homenaje con Betis y Madrid que no se hizo"

'El mago de las botas blancas', tal y como se le apodaba en Heliópolis, es una leyenda del Betis y siempre lo será. Primero por lo que hizo a nivel deportivo, y segundo por la huella que dejó en absolutamente todos los aficionados del combinado de La Palmera que lo recuerdan con mucho cariño. Precisamente un comentario del estilo ha hecho el propio exfutbolista en el podcast 'El Cafelito', donde ha rememorado lo que él cree que fue para todo el beticismo y también ha compartido (después de haberlo hecho ya en alguna que otra ocasión) que su salida no fue de la forma en la que él esperaba (o merecía).

"Fue un poco frío, es decir, acabé el contrato y no hubo... Yo creo que he sido uno de los jugadores más importantes de la historia del Betis. Me hubiese gustado salir de otra manera...". De hecho desvela que tiene en su poder un contrato que está firmado por el Betis y por el Real Madrid encaminado a la celebración de un partido homenaje en su nombre que nunca se llegó a hacer: "Tengo un contrato firmado por el Real Madrid y por el Betis de un partido de homenaje y nunca lo hemos ejecutado. Lo tengo en un cajón metido y nunca lo hemos hecho".

Guarda un gran cariño al conjunto bético

A pesar de todo, tal y como pudo corroborar Diario de Sevilla con la entrevista que se le realizó por parte de este medio en mayo de 2025, el cariño que Alfonso Pérez Muñoz le guarda al Betis y al beticismo es enorme: "Creo que he tenido muy buenos años en el Betis. Algunas lesiones también me han partido cierta trayectoria que tenía. Pero al final la gente creo que ha reconocido el trabajo y el esfuerzo y el juego básicamente también, los goles que he tenido durante tantos años".

"Pues ese reconocimiento al final lo tienes de parte de toda la gente, ¿no? Yo siempre guardaré un magnífico recuerdo de esa afición, de esos momentos en los cuales han sido difíciles, los momentos de mucha alegría también, de corear tu nombre en muchas ocasiones, de ver que lo has dado todo en el campo", certificaba.