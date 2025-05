Alfonso Pérez Muñoz: "El Betis se va a crecer en la final con la ayuda de la afición"

SEVILLA/El mago de las botas blancas. Así era conocido Alfonso Pérez Muñoz, el mítico delantero que hizo historia en el Real Betis Balompié ganándose el corazón de miles y miles de aficionados verdiblancos. No hay mejor forma de amenizar la previa de la final de la UEFA Conference League ante el Chelsea del próximo miércoles que hablando con un ex jugador que ha ganado títulos con el Betis, con el Real Madrid, que ha jugado finales trascendentales y que incluso se ha colgado el oro olímpico.

Y eso hemos tenido la oportunidad de hacer en Diario de Sevilla. El de Getafe ha tenido a bien contestar algunas preguntas en torno a lo que espera de la final, algunos aspectos que pueden ser clave en un vestuario antes de afrontar una cita histórica, esa comparación entre Pellegrini y Serra Ferrer y sobre todo, qué fue lo que enamoró a los béticos de Alfonso Pérez Muñoz.

P: ¿Cómo vive Alfonso este partido en el que el Betis se juega un título europeo?

R: "Bueno, pues se vive mucho peor desde fuera que desde dentro del terreno de juego, eso es inevitable. Como aficionado, pues me imagino que como todo, se pasa mal desde fuera, y lo que estás deseando es que llegue el partido y que se vuelva a rodar, para ver qué es lo que ocurre y que pueda ganar el Betis. Pero bueno, es un momento histórico, creo que sería un buen reconocimiento al trabajo bien hecho por el equipo, por su entrenador y por recoger esos éxitos que han sembrado durante todo este tiempo".

P: ¿Cómo ve la final? ¿Se atreve con un resultado?

R:"Con que gane... es verdad que va a ser un partido difícil, ante un equipo de los más potentes que hay en Europa y la Premier, que es quizá ahora mismo la liga más potente. Pero bueno, yo creo que el Betis se va a crecer en estas adversidades, con esa afición y que vamos a estar todos muy pendientes para ver qué es lo que ocurre y podamos ganar ese título. Pero bueno, acertar con un resultado es bastante complicado".

Alfonso dialoga con Serra en un entrenamiento de su etapa en el Betis. / Juan Carlos Muñoz

Una responsabilidad muy grande en el vestuario

P: ¿Qué se dice en el vestuario antes de saltar al césped en esos casos? ¿Qué cree que va a sonar ahí?

R: "Bueno, a ver, siempre va a haber momentos de emoción, tensión, que lo que esperas y deseas es cuanto antes que empiece el partido y lógicamente luego poderlo ganar. Pero bueno, son momentos lógicamente también de ganas, de ilusión, de salir al campo y empezar el partido, porque se va a estar hablando toda la semana durante este partido. Y el jugador al final lo que quiere es, pues ya haya un momento que llegue a la final y lógicamente ganar para dar la alegría a toda su afición, ¿no? Y ojalá, espero y deseo que así ocurra y nos podamos celebrar. Pero bueno, yo creo que el jugador al final lo que quiere es jugar, quitarse estos momentos de tensión y disfrutar de ese ambiente y de ese partido".

P: ¿Cómo era Alfonso en este tipo de partidos? ¿Qué hace un peso pesado?

R: "Bueno, sobre todo confiar mucho en tus posibilidades. Yo creo que eso no va a sorprender a ningún jugador del Betis, porque más bien que menos hay jugadores de diferentes nacionalidades que han jugado internacionalmente. Muchos de ellos internacionales. En mi época, de verdad, se permitían tres extranjeros y el resto eran los jugadores nacionales. Y en el Betis, quizás con los jugadores extranjeros que teníamos, quitando la época de Jarni y Denilson, había también pocos jugadores internacionales. O no como ahora, quizás. Pero el Betis hoy en día tiene jugadores internacionales y jugadores que están acostumbrados a jugar partidos también muy importantes a nivel internacional".

Alfonso, con Fernando, Assunçao y Denilson detrás, en una concentración del Betis. / Antonio Pizarro

De la diferencia entre Serra y Pellegrini al amor de los béticos

P: ¿Con quién se queda, Pellegrini o Serra Ferrer?

R: "Son generaciones diferentes y futbol de diferentes épocas. Lorenzo era un entrenador que tenía bastante temperamento, apretaba a muchos jugadores y le dio resultados en el Betis. Pellegrini es otra forma de gestionar un vestuario, más tranquilo, más pausada y más acorde al futbol actual. Son entrenadores totalmente diferentes pero que han dado un muy buen rendimiento. En el caso de Pellegrini, por supuesto, ahora le están dando un muy buen rendimiento al Betis, pero creo que han sido dos buenos entrenadores".

P: ¿Qué cree que tenía Alfonso para entrar en el corazón de los béticos?

R: "Creo que he tenido muy buenos años en el Betis. Algunas lesiones también me han partido cierta trayectoria que tenía. Pero al final la gente creo que ha reconocido el trabajo y el esfuerzo y el juego básicamente también, los goles que he tenido durante tantos años. Pues ese reconocimiento al final lo tienes de parte de toda la gente, ¿no? Yo siempre guardaré un magnífico recuerdo de esa afición, de esos momentos en los cuales han sido difíciles, los momentos de mucha alegría también, de corear tu nombre en muchas ocasiones, de ver que lo has dado todo en el campo".