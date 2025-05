Pellegrini: "Lo Celso tiene una distensión, a ver si entra en la lista"

Sevilla/En la rueda de prensa de Manuel Pellegrini fue protagonista un nombre propio: Lo Celso. El talentoso centrocampista argentino vio el partido ante el Valencia desde la grada. Y el entrenador fue claro: "Lo que sufre Lo Celso es una distensión muscuiar, no tiene un desgarro, eso sí, pero veremos cómo evoluciona en estos días para ver si al menos entra en la lista". Una de las piezas más importantes del Betis a nivel ofensivo, pues, será duda para el histórico partido de Breslavia. Confían en que al menos se vista de corto y se siente en el banquillo. Tiene muy difícil, eso sí, salir de titular como sí pudo hacer en la vuelta de Florencia.

También enumeró otros casos de jugadores que no pudieron participar ante los levantinos: "Faltan cinco días, vamos a ver la recuperación de Sabaly, tenemos también fuera a Fran Vieites, vamos a esperar todo este tiempo hasta la final para saber con quiénes empezamos el partido. Vieites ya trabajó con normalidad hoy, mañana va a tratar de hacer lo mismo".

Ricardo Rodríguez se retiró del campo por precaución: "No tiene lesión". ¿Y Johnny? "Tiene opciones también para llegar".

Entró a analizar lo sucedido en el terreno de juego: "Ha sido uin partido muy emotivo, como siempre con la hinchada apoyándonos en todo momento. Hicimos un buen partido, en términos generales en el segundo tiempo mejoró el funcionameinto del equipo y las prestaciones generales".

Y aseguró que no le inquieta la mala racha de resultados: "No me preocupa que lleguemos a la final tras cinco partidos sin ganar. Ese partido que el Villarreal ganó en el minuto 90 nos puso la Champions muy difícil y nos desconectamos. Pero hoy demostramos que vamos bien".

Otra vez encajó gol y de nuevo costaron puntos: "El equipo defensivamente funciona bien, nos llegan poco, llegaron en el segundo tiempo esa vez y nos hicieron el gol, ojalá mantengamos la portería a cero en el próximo partido".

E hizo balance de su trayectoria: "En cinco años hemos tratado de dar un estilo de juego, no es fácil clasificar todos los años para Europa, es un orgullo, los planteles de estas temporadas se han merecido la jerarquía y el mérito de llevar a la institución tan alto, sería importante darle ese primer título, la afición, los jugadores y la institución lo merecen".

"Le doy un sobresaliente a la temporada, estar clasificados para Europa cuatro jornadas antes y peleando por la Champions hasta que faltaban sólo tres fechas... ojalá lo podamos rematar el miércoles con el título". Para él, la clave de lños éxitos sostenidos ha sido "tener un plantel comprometido. Los 25. Ha sido la base de la temporada".