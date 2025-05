Alineación probable del Betis ante el Chelsea en la final de la Conference League

SEVILLA/Llegó el momento clave para Manuel Pellegrini. Le toca construir el once más importante de la historia del Real Betis Balompié. Y es que los futbolistas que salgan de inicio en la gran final ante el Chelsea de Enzo Maresca tienen la responsabilidad mayor. También es cierto, por ejemplo, que en la final de la Copa del Rey del año 2022 los que solucionan la papeleta son aquellos que entraron desde el banquillo. En cualquier caso, todavía queda alguna sesión de entrenamiento en Breslavia para que el Ingeniero decida quiénes son aquellos que vestirán de corto a las 21:00 horas en el Stadion Wroclaw.

Johnny Cardoso llega entre algodones a la cita. Fran Vieites y Sabaly también están en el proceso de terminar sus recuperaciones en las respectivas lesiones que les han afectado en las últimas semanas. Además, Giovani Lo Celso y Chimy Ávila trabajan al margen para poder estar, pero parece complicado que puedan jugar algunos minutos. El mediapunta, al menos, apunta a entrar en la lista de convocados.

Las dudas, a la portería

Esta es una de las dudas del Ingeniero en la alineación inicial. ¿Fran Vieites o Adrián San Miguel? El portero que ha llevado al equipo a la final aunque esté recién salido de una lesión muscular o un portero experimentado, de su confianza cercana pero que no pasa por su mejor momento en cuanto al juego. En el lateral diestro todo apunta a que estará Youssouf Sabaly, que sale de una lesión que implicaba un esguince de hombro. Esto parece que no será suficiente para dejar al senegalés en el banquillo.

Mientras que en la pareja de centrales no hay dudas, ya que no hay ninguno más disponible que pertenezca a la primera plantilla, sí que hay algunas en el costado zurdo. Lo normal era que la apuesta fuese Ricardo Rodríguez, pero al pedir el cambio en los últimos minutos con el Valencia hay alguna incógnita sobre su estado físico.

Johnny Cardoso protege el balón ante la presión de Julián Álvarez. / Mariscal / Efe

Johnny Cardoso, la margarita que deshoja Pellegrini

Desde el partido contra el Atlético de Madrid arrastra problemas físicos. De hecho, no estuvo ni en la convocatoria ante el Valencia. Las últimas informaciones detallan su estado físico. Llegará muy justo, pero todo indica que estará en la medular junto a Pablo Fornals. Por delante Isco Alarcón es un indiscutible. Será el líder, capitán y hombre clave de cara a la final. Estará bien rodeado. En derecha Antony es un fijo para Pellegrini y el debate surge en banda izquierda. ¿Abde o Jesús Rodríguez? No parece que Lo Celso esté en condiciones físicas que tan siquiera hagan dudar al de Santiago de Chile. Como Cucho Hernández no está inscrito, la referencia de este Betis no puede ser otro jugador: Cédric Bakambu, el hombre de la Conference, el hombre del 'día jueves', será el encargado de acercar a los suyos a la victoria con sus goles.

Por tanto, el once probable de Pellegrini para la final de la Conference estaría integrado por los siguientes jugadores: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Johnny Cardoso, Pablo Fornals; Isco, Antony, Abde y Cédric Bakambu.