El Betis cambió su vida y Antony no pudo contener las lágrimas: "No tenía fuerzas para jugar con mi hijo"

SEVILLA/Cada vez hay menos dudas para todos aquellos que ven a Antony hablar, jugar y reaccionar a todos los estímulos que le genera el Real Betis Balompié de que el hecho de firmar por el conjunto de las trece barras fue una de las mejores decisiones que tomó en su vida. Hay muchos comentarios en redes sociales que van al unísono: "Antony nació para jugar en el Betis". Lo que sí está claro es cómo se siente él, porque lo manifiesta en cada intervención. En la entrevista que tuvo en el Media Day con los compañeros de TNT SPORTS Brasil, sacó su lado más sincero y 'se abrió en canal' hasta el punto de no poder aguantar las lágrimas.

Una de las preguntas que le hacían era que si pensaba que cuando jugase en el Betis podía ocurrir todo lo que ocurrió y tener el rendimiento que ha tenido. Esto contestaba: "Estaba hablando con mi padre sobre eso esta mañana en casa. Sabía que iba a hacer buenos partidos aquí, porque me preparé para eso. Cuando llegué, el Betis no estaba tan bien en LaLiga. Terminamos en sexto lugar, clasificando a la Europa League, casi llegando a la Champions. Y ahora en una final de la Conference, es muy importante para el club. Así que me siento muy feliz también de poder ayudar y entrar en la historia del club. Y bueno, es un poco sorprendente, porque el club no estaba tan bien al principio. Y ahora estamos en una final y también yendo a la Europa League, me siento muy feliz de poder ayudar a todos aquí".

Antony celebra el gol. / antonio pizarro

No pudo resistir las lágrimas

Antony sufrió mucho en el pasado en el Manchester United y cuando habló de la conversación que tuvo con su hermano en aquellos momentos en los que no iban bien las cosas, no pudo aguantar las lágrimas. Su hermano es un pilar fundamental para él: "Cambió mucho porque necesitaba encontrarme conmigo mismo, por todo lo que pasé en mi vida personal. Como dije, quería hacer las cosas, pero parecía que no salían, porque no era feliz, no sentía esas ganas de jugar al fútbol, y necesitaba encontrarme conmigo y volver a ser feliz, porque jugar al fútbol siempre fue algo que amé, y pasé momentos difíciles en los que ya no sentía ese placer. Incluso le decía siempre a mi hermano, le decía que ya no podía más".

"Él me decía que aguantara un poco más, que las cosas iban a cambiar. Hasta me emociono, porque fueron días muy duros para mí. Solo yo sé cómo fue estar allí en casa, no tener fuerzas ni para jugar con mi hijo, pasar días sin comer, quedarme encerrado en el cuarto. Entonces, para mí fue muy complicado, pero gracias a Dios, con la ayuda de mi familia y principalmente con la ayuda de Dios, logré salir adelante y hoy estoy muy feliz aquí", cerraba.

Pellegrini, una pieza fundamental

"Para mí Pellegrini es una pieza fundamental. Desde la primera conversación que tuve con él, cuando aún estaba en Manchester, me llamó y me dio una confianza increíble, me dejó muy cómodo. Y cuando llegué aquí, también la conversación fue muy positiva. Él me decía: "Yo sé de tu potencial, no fuiste a la selección por nada, no jugaste un Mundial por nada, tú sabes el jugador que eres, pasaste por momentos difíciles y tienes tus responsabilidades, tu parte de culpa también", pero me dejó muy a gusto", comentaba sobre el Ingeniero.

Por último, repetía su ritual al hablar de su futuro ligado al Real Betis: "Mira, siempre digo que mi parte la estoy haciendo, que es jugar al fútbol, estar feliz y rindiendo bien. El futuro no lo sé. Seguiré haciendo mi parte para que cuando se abra la ventana de transferencias, mis agentes trabajen en ello, pero ahora mi enfoque está en rendir bien, y el futuro, ya veremos qué pasa".