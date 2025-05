"Al Betis se le va la Champions pero tiene la cabeza puesta en hacer historia"

SEVILLA/Varios puntos clave los que se deben analizar en el post partido del Rayo Vallecano - Real Betis. Fue un partido bastante raro y apático de los del Ingeniero por muchos momentos en los que en la mayoría de los minutos pareció estar pensando más en la final de la UEFA Conference League del próximo día 28 de mayo ante el Chelsea que en esa minúscula opción de jugar la Liga de Campeones que todavía tenían en la capital.

"En la primera parte no ha sufrido demasiadas ocasiones claras del equipo de Íñigo Pérez más allá de los dos goles: un disparo de 40 metros que termina con un rebote y una falta al borde del área en la que Adrián San Miguel puede hacer mucho más por evitar que la pelota entrase dentro de la portería rival", establecemos en un análisis de un partido que ha estado claramente marcado por el rendimiento individual de los futbolistas heliopolitanos, para bien y para mal.

Reaccionó después del descanso

"Después del descanso ha reaccionado con 10 o 15 minutos de locura. Ha apretado, ha jugado con el balón sabiendo mantener la posesión. También fue punzante de cara a la portería rival y eso le permitió remontar, pero a partir del segundo tanto, se terminó el poderío ofensivo del Betis", como resumen de lo que se percibió tras el arreón de los verdiblancos.

Jesús Rodríguez estuvo un poco apagado aunque no deben caer demasiadas críticas sobre él, ya que está en plena adaptación a la élite. William Carvalho sí que no aportó nada de lo que quiso que hiciese Pellegrini y el más señalado vuelve a ser un Giovani Lo Celso que, a pesar de que sigue estando entre algodones, ha vuelto a hacer unos minutos insuficientes para la calidad que se le presupone y también para lo que necesitaba el Betis en ese momento. "Si Lo Celso, en la final, cuando Pellegrini lo necesite en el campo entra como lo ha hecho hoy, no va a aportarle nada al combinado heliopolitano".

La temporada del Betis ya es sobresaliente

"Se le pone muy difícil la Champions al equipo verdiblanco, pero vaya por delante que la temporada ya es de sobresaliente. Se ha clasificado para la Europa League con cuatro jornadas de antelación y se ha clasificado para una final continental por primera vez en su historia. Hace unas semanas decíamos que tocaba soñar con la Champions en la afición bética, y ahora que parece casi imposible, toca soñar con un título. Por tanto, al Betis se le va la Champions, pero la cabeza la tiene puesta en hacer historia", culminaba este videoanálisis.