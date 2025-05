Jesús Rodríguez, en la prelista de Luis de la Fuente para la Nations League

SEVILLA/Este lunes 26 de mayo de 2025, dos días antes de que el Real Betis Balompié dispute la primera final europea de su historia en la Conference League ante el Chelsea, Luis de la Fuente dará la lista definitiva de futbolistas que integrarán la expedición española en la UEFA Nations League. El combinado nacional se juega el partido de ida de las semifinales de esta competición el próximo día 5 de junio en Stuttgart contra Francia a partir de las 21:00 horas. Está en juego un título y es por eso que el seleccionador nacional quiere acertar de lleno con la lista definitiva de futbolistas que se lleve a la concentración. Es aquí donde se produce una novedad importante para el conjunto de La Palmera.

Una de las mayores promesas del equipo, Jesús Rodríguez, está en la prelista de Luis de la Fuente tal y como ha podido confirmar Diario de Sevilla. Independientemente de lo que termine ocurriendo con su posible llamada, el simple hecho de estar incluido en esta lista corta ya es un paso en firme en su corta carrera. Además, la competencia en su zona es evidente, pero hasta la mañana de este lunes no se sabrá definitivamente que ocurrirá. Ya en el pasado mes de marzo estuvo en la citación de la Selección Española Sub-21. De hecho, por aquel entonces, mandó un ambicioso mensaje: "Se va a ver al mismo que se ve en el Betis, con esa personalidad, ese uno contra uno y ese descaro. Vengo sobre todo para ayudar al equipo a conseguir buenos resultados y espero que sea así. Yo creo que todavía no estoy ni en la mitad de lo que soy capaz de dar. Y eso también me pone más contento porque me hace trabajar más en el día a día para conseguir mi mejor versión. Esperemos que esta llegue pronto y podamos ayudar tanto al equipo como a la Selección".

Jesús Rodríguez en su primer día como jugador de España Sub-21 / RFEF

Isco, otro que está en la prelista de España

El de Arroyo de la Miel sí cuenta con algunas opciones más de estar entre los citados, ya que en cuanto a cifras y en comparación con sus competidores, el malagueño sale ganando por mucho. En su contra juega que en la anterior lista que dio el seleccionador en el pasado mes de marzo, también parecía que tenía muchas opciones de terminar acudiendo y finalmente no fue así.

Un dato interesante es que en el pasado encuentro liguero entre Betis y Osasuna en el Benito Villamarín, el hijo del seleccionador, Alberto de la Fuente, estuvo presente para ver a algunos futbolistas que cuentan también con posibilidades de estar presentes y que estaban en la prelista.

El Cucho celebra con Jesús Rodríguez el tanto del alcalareño al Valladolid. / Julio Muñoz / Efe

El europeo Sub-21, en la recámara para Jesús

Otro elemento a tener en cuenta es que unos días más tarde de ese partido ante Francia comienza el Europeo Sub-21 en el cual el canterano del Betis tiene su presencia prácticamente asegurada si no va con la absoluta. 'La Rojita' se las verá ante Eslovaquia, Rumanía e Italia los días 11, 14 y 17 de junio respectivamente.

Además, el propio viernes seis de junio hay un amistoso entre España Sub 21 y Ucrania Sub 21 que servirá de ensayo general para esa importante cita que tanto ha marcado el futuro de las estrellas españolas en las últimas décadas.