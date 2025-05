Dani Martín, un gol histórico al Chelsea y el mensaje a la plantilla del Betis: "Que den el 100% por los béticos"

SEVILLA/Un Betis - Chelsea no puede traer a la memoria otro nombre que no sea el de Dani Martín Alexandre. Siempre quedará en la memoria de todos los béticos ese gol en el Benito Villamarín, con el viejo Gol Sur como espectador de lujo, en la Champions League que vio por primera vez a un equipo andaluz.

La cantidad de veces que le ha sonado el teléfono al sevillano en estas últimas semanas desde los distintos medios de comunicación para rememorar aquella noche han sido incontables, y en Diario de Sevilla hemos tenido la oportunidad de hablar con un héroe bético. Un héroe que sabe de goles importantes, títulos y el próximo rival del equipo verdiblanco en su primera final continental.

Pregunta: ¿Cómo vivió usted ese gol que le anota al Chelsea?

Respuesta: "Bueno, pues yo acababa de salir, la verdad que por la lesión, desgraciadamente, de Oliveira. Y bueno, recibí un pase de Capi y lo dejó muy bien pasar Edu. Creíamos todos que estábamos fuera de juego, pero bueno, había un futbolista de Chelsea justo detrás de mí. Y nada, intenté acomodarme, porque no me esperaba que Edu la dejara pasar. Puse un poco el cuerpo y le pegué con la izquierda con la suerte que entró. La jugada fue bonita y acabó en gol. Ese es el bonito recuerdo que tengo".

P: El mismo rival, pero es curioso cómo ha cambiado la historia de la entidad, ¿no?

R: "Hombre, está claro que es histórico. Ya es histórico estar en una final. Y la coincidencia es que uno de los partidos más importantes de la historia del Betis fue contra el Chelsea y que ahora se repita contra el mismo equipo. Historia se ha hecho ya. Evidentemente, nadie se acuerda de los perdedores, pero bueno, con la ilusión vamos todos de que se pueda conseguir el título".

Dani Martín a hombros de Joaquín en el partido de Champions / Antonio Pizarro

Muchas lesiones que hicieron especial ese gol

P: ¿Cómo fue el después?

R: "Bueno, acordarme siempre me acordaba de mis padres, de la gente cercana, porque yo he sufrido mucho con las lesiones. Y son muchas operaciones que, bueno, que después con estas cosas te hacen ver que el trabajo tiene su recompensa. Y posteriormente, como siempre, hay que seguir luchando para intentar mantenerme en forma, por lo menos en mi caso".

P: Al repasar la historia del Betis, el nombre de Dani aparece en mayúscula...

R: "Tenía la suerte de jugar esos partidos importantes y luego, al ser delantero, alguna vez llegas a puerta y alguna ocasión vas a tener, y tuve ocasión de hacer esos dos goles importantes".

Dani, en un encuentro en su etapa en el Betis. / M.G.

Un partido histórico

P: ¿Cómo ve al Betis de cara a la final?

R: "Bueno, yo pienso que puede ser 60%-40%, yo creo que favorito es el Chelsea porque evidentemente es un equipo que el presupuesto no se puede igualar del Betis. Eso sí, tiene tres jugadores como Isco, Lo Celso y Antony, que son de nivel de equipos grandes como el Chelsea y yo pienso que le puede disputar el partido, pero si hablamos de favoritos, yo pienso que es más favorito el Chelsea".

P: ¿Qué le diría Dani a los jugadores si tuviese la oportunidad de estar en el vestuario?

R: "Yo les diría que en el campo del Betis hay 50.000 personas todos los domingos, que hay muchos miles de personas que no tienen sitio porque ya no es más grande el campo, que hay mucha gente que lo ve en la tele y que le pueden dar la alegría de su vida a muchísimas personas. Yo creo que más bonito que hacer feliz a las personas no hay nada. Que den el 100% por toda esa gente que seguro que sea el resultado que sea, se van a sentir orgullosos de ello".

Dani posa en las instalaciones de su academia de fútbol en Triana. / Juan Carlos Muñoz

Dos enfrentamientos ante el Chelsea y dos plantillas totalmente diferentes

P: ¿Qué similitudes y diferencias ve entre los equipos de 2005 y de 2025?

R: "Son equipos diferentes. El Betis de 2005 era un equipo más directo y este Betis es un equipo de tener más el balón. Además, en aquel año el 30% o 40% de la plantilla eran canteranos y ahora no hay casi ninguno en el equipo titular. Creo que ahora hay dos o tres futbolistas que marcan la diferencia y que nosotros en aquella época no teníamos".

P: ¿Serra Ferrer o Pellegrini?

R: "Bueno, me tengo que quedar con los dos porque en la primera época que yo viví, Serra Ferrer, como aficionado, nos llevó a una final de la Copa del Rey, que se perdió contra el Barcelona. Luego, te hablo como Betis, aunque yo estaba en el equipo, fuimos capaces de conseguir otro título de la Copa del Rey. Y esa vez conseguirla, ir a la Champions, que el Betis no se ha clasificado en la historia. Y ahora Pellegrini lleva cuatro o cinco años metiendo al equipo en Europa, le cambian los futbolistas y sigue estando ahí. Yo lo veo muy parecido a nivel de logro".