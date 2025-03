Jesús Rodríguez manda un ambicioso mensaje al Betis y la Selección: "No estoy ni en la mitad..."

SEVILLA/En un primer momento, parecía que la lista de internacionales que se marchaban del Betis en este parón de selecciones podía ser realmente grande. Lo Celso, Johnny Cardoso, Isco, Jesús Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Diego Llorente, Ez Abde, Cucho Hernández, Antony y Bakambu. Muchos tuvieron bastantes opciones, otros se han caído de las convocatorias por lesión y finalmente solo cuatro fueron los que se marcharon. En el caso del extremo izquierdo que ya se ha concentrado con los de Santi Denia en La Roja Sub-21, los medios oficiales del combinado nacional publicaron en las redes sociales un pequeño video resumen en el que se ve cómo ha sido ese primer día del de Alcalá de Guadaíra en su nuevo equipo tras ganar el Campeonato de Europa Sub-19 este verano.

"Es muy ilusionante. Es todo un sueño jugar en las categorías inferiores de la Selección y más ahora con el salto a la Sub-21. Muy contento de ello", así comenzaba Jesús Rodríguez una de sus intervenciones para los medios oficiales de España.

Se verá al mismo Jesús que se ve en el Betis

Normalmente muchos futbolistas jóvenes van cambiando su forma de jugar en función de la situación en la que se encuentran. Esto puede ser una decisión bastante contraproducente, ya que llegan a la élite por una serie de características que cuando dan un determinado paso dejan de mostrar y ahí se produce el inicio del declive. Jesús tiene claro que no va a ser ese su camino. Esto contestaba cuando le preguntaban qué Jesús era el que iba a aparecer en la Selección: "Se va a ver al mismo que se ve en el Betis, con esa personalidad, ese uno contra uno y ese descaro. Vengo sobre todo para ayudar al equipo a conseguir buenos resultados y espero que sea así".

"Fue muy emocionante para todos los compañeros y el cuerpo técnico que estuvimos allí en Irlanda. Nos llevamos un mes preparando ese campeonato y tuvimos la suerte de ganarlo. La verdad es que tengo unos muy buenos recuerdos", comentaba acto seguido sobre lo que fue hace unos meses ese título europeo.

El bético Jesús Rodríguez da un pase a un compañero. / Antonio Pizarro

Un desafío de altura para el extremo del Betis

"Yo creo que todavía no estoy ni en la mitad de lo que soy capaz de dar. Y eso también me pone más contento porque me hace trabajar más en el día a día para conseguir mi mejor versión. Esperemos que esta llegue pronto y podamos ayudar tanto al equipo como a la Selección", terminaba el futbolista verdiblanco mandando un mensaje directo, claro y conciso sobre su capacidad futbolística. El Jesús Rodríguez que se ha visto en Villamarín, el mismo al que muchos ubicaban incluso como factible para la absoluta, considera que no ha dado ni el 50% de lo que puede ofrecer.

Los internacionales se medirán el viernes 21 de marzo a las 19:30 horas a la República Checa en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca. Posteriormente, el combinado de Santi Denia viajará a Alemania, donde jugará frente al cuadro germano el martes 25 a las 20:00 horas en Darmstadt. Los dos partidos tienen un carácter amistoso y de preparación para los próximos retos que vienen el próximo verano.