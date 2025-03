Última hora importante con la lesión de Johnny Cardoso

SEVILLA/Una de las noticias de la semana en clave Real Betis Balompié ha sido el estado físico de Johnny Cardoso. Ante la UD Las Palmas sufrió una sobrecarga muscular que provocó que fuese duda hasta último momento en el choque del pasado jueves ante el Vitoria Guimaraes. A lo largo del inicio de la semana se le practicaron una serie de pruebas que determinaron que efectivamente no era una lesión grave pero que solicitaba un pequeño parón al estadounidense. A pesar de todo, las partes hicieron un gran esfuerzo para que finalmente pudiese jugar, pero no fue posible.

Por tanto, Johnny ya se olvidaba del Betis hasta mínimo el derbi ante el Sevilla por su sanción ante el Leganés y ya pensaba en modo selección estadounidense. Pochettino sí lo había convocado a pesar de sus problemas físicos. En la mañana de este pasado sábado comentábamos en Diario de Sevilla que no entrenaba con el grupo debido a una serie de pruebas físicas que restaban por hacerle. Finalmente, esas pruebas han determinado que no está en condiciones de viajar con su selección.

Se queda en Sevilla y se cae de la convocatoria de Estados Unidos

Fuentes del conjunto heliopolitano confirman a este diario que, aunque no ha habido aún un comunicado oficial por parte del combinado nacional americano, el futbolista no va a viajar y se va a quedar con el resto de sus compañeros recuperándose de sus problemas e intentando volver lo mejor posible de cara al importante partido que hay en el Benito Villamarín a la vuelta del parón.

De hecho, Manuel Pellegrini habló sobre su situación en la rueda de prensa previa al choque ante el CD Leganés: "No tiene lesión muscular. Sí una contractura y tiene molestias. No va a estar citado para mañana. Lo de la convocatoria de su selección no podría tener novedades sobre si va a ir o no". Lo normal en estos casos era que ocurriese lo que parece que va a terminar pasando, que en lugar de atravesar el charco con un viaje realmente agotador para los futbolistas, se quede con el cuerpo médico de la entidad en una puesta a punto clave para el futuro del equipo.

Johnny Cardoso entrena sobre el césped del Alfonso Henriques / Manu Colchón

Mismo caso que Lo Celso

Sorprendentemente, tanto él como Giovani Lo Celso fueron llamados por sus respectivos seleccionadores a pesar de tener problemas físicos. Es cierto que en el caso del argentino era la prelista, pero finalmente tampoco va a marcharse y se quedará en Sevilla con la intención de volver lo antes posible con el resto de sus compañeros.

Y es que este detalle es importantísimo de cara al resto de la temporada para el Betis. Vienen, entre LaLiga y la Conference League, una serie de partidos importantísimos en los que se juegan los de Pellegrini la temporada. Pasar a unas semifinales de competición europea y por otro lado, una cadena de choques ante Sevilla, Barcelona y Villarreal que bien podría definir las posibilidades del plantel a la hora de luchar y pelear por esa quinta plaza que daría acceso a la UEFA Champions League. Necesitan a todos los efectivos disponibles y la recuperación del argentino y el estadounidense es clave.